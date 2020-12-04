Джошуа назвал Усика «серьезным парнем» и поставил бы деньги на бой с украинцем в 2021-м

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа высоко оценил шансы организовать бой с Александром Усиком уже в следующем году. Более того — ЭйДжей готов поставить деньги на то, что он выйдет в ринг скорее с украинцем, чем со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Я смотрю на карьерные пути Фьюри и Усика. Тайсон — отличный талант, но я не знаю, что он будет делать: будет ли он драться с Уайлдером или нет, сразится ли он с Кабайелом или нет. Фьюри анонсировал, что проведет бой со мной, сделка была согласована, но мы не деремся… И у меня есть Усик, который кажется прямым парнем. Он сказал, что подерется с Чисорой — и провел бой, он говорил, что подерется с Уизерспуном — и подрался с ним. Я выбираю серьезных парней. Если Фьюри серьезно настроен, поединок состоится. Если честно, я желаю протестировать себя. Я однозначно готов соперничать с ним, без проблем. Но вопрос в том, готов ли он. Это совершенно другая история. Я не знаю, что произойдет в 2021 году. Но если бы я ставил деньги, то сделал бы ставку на бой с Усиком. Matchroom может прямо устроить этот поединок, а его послужной список показывает, что он кого-то упоминает, то дерется с этим соперником», — откровенно рассказал Джошуа в интервью ESPN UK.

Отметим, что Усик также неоднократно высказывался о желании драться с Джошуа за чемпионские пояса, которыми владеет британец. В случае же, если Энтони таки договорится о бое, а, возможно, и двух, с Тайсоном Фьюри, то украинец намерен отобрать у ЭйДжея титул WBO, на который является обязательным претендентом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобежденный британец Джо Джойс бросил вызов Александру Усику.

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