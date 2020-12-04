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Спорт

Над восковой фигурой Лионеля Месси жестко посмеялись в сети

14:25 4 декабря 2020
Лионель Месси в музее

Городской музей Барселоны решил воздать должное заслугам аргентинца Лионеля Месси, ставшего миллиардером и возглавившего рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира 2020 года, и создали восковую фигуру шестикратного обладателя «Золотого мяча».

Вот только вместо восторженных комментариев от болельщиков создатели получили лишь порцию едких насмешек. Все дело в том, что фигура, представленная на показ общественности, широко улыбается и показывает пальцами вверх, но, как отмечают в сети, это мало похоже на поведение Лео, который не такой улыбчивый на поле. Плюс ко всему фанаты не видят сходства воскового экземпляра с оригиналом. «Похоже, он так же подвижен, как и сам Лео в этом сезоне», «Лучше бы они сделали что-то похожее на него», «Думал, это Мустафи или Рэмзи», — негодовали болельщики.

Отметим, что музей Барселоны располагает восковыми фигурами многих известных спортсменов. Среди них — баскетболисты Майкл Джордан и Марк Газоль, теннисисты Серена Уильямс и Рафаэль Надаль, пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо и многие другие.

Добавим, что Месси стал не первой подобной «жертвой». В 2017 году в аэропорту Мадейры выставили бюст своего земляка Криштиану Роналду, который мало был похож на самого футболиста, и после многочисленных критических замечаний скульптору пришлось переделать его.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси открывает отель на горнолыжном курорте Бакейра-Берет.

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