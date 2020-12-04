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Спорт

Лидер сборной Украины выздоровел от коронавируса

15:47 4 декабря 2020
Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский выздоровел от коронавируса, который сопровождался у футболиста температурой и сильной слабостью. Радостной новостью поделилась супруга Руслана, опубликовав фото на своей странице в Instagram.

«Дома», — просто подписала фото девушка, на котором футболист сидит за домашним обеденным столом с приспущенной маской.

Напомним, что Малиновский сдал положительный тест на COVID-19, находясь в расположении национальной команды перед матчем со Швейцарией в рамках Лиги наций, который в итоге не состоялся. После этого Руслан пропустил четыре матча «Аталанты» в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, в которых «бергамаски» смогли одержать всего одну победу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины попала во вторую «корзину» перед жеребьевкой квалификации ЧМ-2022.

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