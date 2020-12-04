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Спорт

Спенс – Гарсия: где смотреть супербой за два чемпионских пояса

17:36 4 декабря 2020
Эррол Спенс&nbsp;— Дэнни Гарсия

В ночь на воскресенье, 6 декабря, в Арлингтоне (штат Техас, США) пройдет бой между чемпионом по версиям WBC и IBF в полусреднем весе непобедимым американцем Эрролом Спенсом (26 побед, 21 из них — нокаутом) и его соотечественником Дэнни Гарсией (26 побед, 21 из них — нокаутом, 2 поражения).

Предстоящий поединок станет для обладателя титулов первым после ужасной аварии в октябре прошлого года. Напомним, Эррол вдребезги разбил свой спорткар после того, как погулял с друзьями в одном из ночных клубов Далласа, но при этом избежал серьезных повреждений, которые могли бы поставить под сомнение вопрос о возможности продолжения профессиональной боксерской карьеры.

Отметим, что в своих последних поединках боксеры одержали победы решением судей. Спенс в сентябре 2019-го одолел в объединительном бою своего соотечественника Шона Портера, а Гарсия в январе 2020-го справился с украинцем Иваном Редкачем.

Бой Спенс — Портер

Бой Гарсия — Редкач

Добавим, что букмекеры в предстоящем бою отдают очевидное преимущество Спенса. К примеру, контора «Фаворит Спорт» принимает ставки на победу чемпиона с коэффициентом 1,21, на претендента дает 4,50 (ничья — 26,0).

В прямом эфире бой Спенс — Гарсия на территории Украины показан не будет. Трансляция поединка запланирована на телеканалах «Матч!» (Россия) и Fox Sports (США), ориентировочное начало — в воскресенье, 6 декабря, в 6 утра по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик хочет провести следующий бой с Джошуа, а Энтони поставил бы деньги на то, что встетится с украинцем в ринге в 2021-м.

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