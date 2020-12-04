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Спорт

Стадион в Неаполе переименован в честь Диего Марадоны

20:05 4 декабря 2020
Стадион Диего Марадона в Неаполе

Стадион итальянского «Наполи», «Сан Паоло», официально переименован в честь легендарного аргентинца Диего Марадоны, умершего в возрасте 60 лет от сердечной недостаточности и отека легких.

Такое решение было принято на государственном уровне, и постановление единогласно подписали все члены городского совета города. Примечательно, что власти Неаполя не убедили протесты со стороны местных священников, которые выступали против переименования арены, получившей свое название при первоначальном открытии в 1959 году.

«Стадион „Сан Паоло“ должен называться по имени святого, который познакомил нас с Христом. Мы согласны с тем, если в названии будет и Святой Павел, и Марадона — по аналогии с миланским „Сан-Сиро — Джузеппе Меацца“. Компромисс между сохранением веры и чествованием чемпиона будет верным решением», — приводило текст письма издание Il Mattino.

Напомним, что Марадона выступал за «Наполи» на протяжении семи лет, с 1984-го по 1991-й, сыграв во всех турнирах 259 матчей и забив 115 мячей. Вместе с неаполитанцами Диего дважды стал чемпионом Италии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе "Наполи" Марадона стал двукратным чемпионом Италии и выиграл Кубок УЕФА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пеле написал трогательное письмо Марадоне, признавшись аргентинцу в любви.

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