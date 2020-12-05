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Спорт

Йожеф Сабо в матче «Динамо» — «Ференцварош» будет болеть за венгров

9:20 5 декабря 2020
Йожеф Сабо

Экс-футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо, в свое время завоевавший с «бело-синими» 10 трофеев, поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов «Динамо» (Киев) — «Ференцварош» (Будапешт), в котором во вторник, 8 декабря, определится обладатель путевки в плей-офф Лиги Европы.

«Если «Ференцварошу» наконец повезет, он сможет пробиться в Лигу Европы, — цитирует Йожефа Сабо Nemzetisport. — В среду я переключал каналы между двумя играми одновременно, но предпочел смотреть команду Реброва, поскольку он является моим воспитанником.

Мне жаль Сергея, потому что, если бы они не пропустили от «Ювентуса» на последних секундах, в Киеве их бы устроила ничья. У Фради (прозвище «Ференцвароша» — Авт.) недостаточно хороши для команды игроки, я имею в виду их техническое оснащение. Но и «Динамо» уже не та команда, которой было раньше. Киевляне могли пропустить от «Ювентуса» пять или шесть голов. Но сейчас киевляне физически и технически лучше «Ференцвароша».

Матч ожидается очень интересный. В Киеве все уже давно говорят об этой игре. У «Динамо» — хорошие шансы на третье место в группе, но, если «Ференцварошу» наконец повезет, он сможет преподнести сюрприз. В любом случае, я буду поддерживать команду Реброва".

Напомним, что 80-летний Йожеф Сабо, венгр по происхождению, работает экспертом на телеканалах «Футбол» и ранее не раз позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес своего родного клуба.

В предстоящем поединке с «Ференцварошем» команду Мирчи Луческу устроит победа с любым счетом, а также ничья — 0:0, 1:1 и 2:2. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи между вице-чемпионом Украины и чемпионом Венгрии, у которых в таблице группы ЛЧ лишь по одному набранному очку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в первой игре соперников «Динамо» упустило победу на поле «Ференцвароша».

Фото ФК «Ужгород»

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