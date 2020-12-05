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Спорт

Знаменитый футболист вернулся домой после карантина: реакцию детей нужно видеть

11:09 5 декабря 2020
Луис Суарес с женой и детьми

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес, который несколько месяцев назад со слезами покинул «Барселону», поборол коронавирус и вернулся после двухнедельного карантина в семью. Все это время лучший друг Лионеля Месси, заботясь о супруге и детях, не контактировал с родными.

Реакцию детей знаменитого футболиста — 10-летней дочери Дельфины, а также двух сыновей — 7-летнего Бенхамина и 2-летнего Лаутаро — на неожиданное появление дома папы нужно видеть (листать видео)!

Отметим, что до болезни 33-летний Луис Суарес в шести поединках за «Атлетико» забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Луис Суарес во время матча ЧМ-2014 укусил защитника сборной Италии Джорджио Кьеллини.

Фото Instagram

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