Жеребьевка отбора ЧМ-2022: где смотреть онлайн церемонию в Цюрихе

В понедельник, 7 декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоится жеребьевка группового турнира чемпионата мира по футболу-2022 в европейской зоне, по итогам которой своих соперников узнают 55 команд, в том числе сборная Украины.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ГРУПП ЧМ-2022

Напомним, что команда Андрея Шевченко, которой засчитали техническое поражение в несостоявшемся матче Лиги наций против Швейцарии, попала перед жеребьевкой во вторую «корзину». Полностью состав «корзин» выглядит так:

«корзина» 1 — Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

«корзина 2» — Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

«корзина» 3 — Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

«корзина 4» — Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург;

«корзина 5» — Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

«корзина 6» — Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

В прямой трансляции церемонию жеребьевки отбора к ЧМ-2022 в 19:00 покажет телеканал «UA: Перший». Также прямой эфир из Цюриха запланирован на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» (Россия) и «Беларусь 5».

Отметим, что отборочный турнир ЧМ-2022 в европейской зоне стартует в марте 2021 года (у Европы — 13 путевок), а сама финальная стадия мирового первенства запланирована в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в УЕФА назвали причину присуждения сборной Украины поражения в матче со Швейцарией.

Фото fifa.com

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