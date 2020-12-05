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Спорт

Легионеру «Динамо», перенесшему COVID-19, запретили играть до конца года

15:11 5 декабря 2020
Миккель Дуэлунд

Первый в истории киевского «Динамо» легионер из Дании Миккель Дуэлунд, который в ноябре переболел коронавирусом, рассказал, что из-за осложнений врачи запретили ему играть до конца года (как известно, 5 декабря команда Мирчи Луческу сразится в УПЛ с «Мариуполем», 8 декабря в Лиге чемпионов — с «Ференцварошем» и 12 декабря в чемпионате Украины — с «Колосом»).

«Во время одной из первых тренировок после негативного теста на COVID-19 у меня сильно закружилась голова. Мне стало совсем плохо, и я чуть не упал в обморок. Со мной раньше такого никогда не случалось, и это меня чертовски напугало», — признался 23-летний футболист в интервью sport.tv2.dk.

По словам датчанина, COVID-19 дал осложнения на печень, из-за чего возникла опасность возникновения тромбов.

«Я не мог управлять своим телом так, как всегда привык, и это пугало. Во мне было что-то такое, из-за чего мое тело вообще не работало. Это действительно странно, когда вдруг становится невозможно подняться на пару ступенек без отдышки», — добавил Дуэлунд.

Благо, сейчас Миккель чувствует себя значительно лучше и даже приступил к легким тренировкам, но врачи все равно запретили ему выходить на поле до зимнего отпуска.

«Риск образования тромбов исчез. Но я пока не хочу рисковать, так как проблема в том, что моя печень не вырабатывает вещества, которые нужны моему организму для тренировок и восстановления. Хорошо то, что худшее позади, и с 3 декабря мне постепенно можно тренироваться, но не интенсивно. Врачи говорят, что в январе я буду готов тренироваться с максимальными нагрузками», — подытожил датский полузащитник.

Напомним, что талантливый футболист перешел в «Динамо» летом 2018-го из датского «Мидтьюлланда» за 4 млн евро. Но в декабре того же года Дуэлунд надолго выбыл из строя из-за двойного перелома лодыжки в матче Лиги Европы против «Яблонца». В нынешнем сезоне Миккель провел на поле в общей сложности всего 53 минуты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Виталий Буяльский выбыл из строя до конца года из-за перелома ребра.

Фото ФК «Динамо»

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