Брат Криштиану Роналду оказался мошенником

Старший брат футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду — 45-летний Угу Авейру — подозревается в мошенничестве, связанном с продажей футболок, которые должны были быть утилизированы, сообщает La Stampa.

Как информирует источник, компания Mussara, принадлежащая Криштиану Роналду и управляемая его братом, заказала за 500 тысяч евро партию специальных футболок с логотипом музея футболиста CR7Museu у туринской компании Pegaso (при этом 150 тысяч были выплачены посреднику). После этого Mussara заявила, что не давала разрешения на начало производства, и потребовала, чтобы им выдали уже изготовленные футболки по цене 4 евро за штуку с целью их утилизировать.

В Pegaso сообщили, что имели разрешение на производство футболок. Более того, позже выяснилось, что изготовленные футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале по 40 евро за штуку. Туринская компания подала в суд на Mussara, а в отношении Угу Авейру прокуратура Турина возбудила уголовное дело.

Криштиану Роналду с братом в своем музее на острове Мадейра

Как известно, у брата знаменитого футболиста Угу Авейру были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. В 2005 году от алкоголизма умер отец братьев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать Криштиану Роналду перенесла инсульт.

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