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Спорт

Гол Зубкова помог «Ференцварошу» победить перед решающим матчем ЛЧ с «Динамо»

19:50 5 декабря 2020
Александр Зубков

В субботу, 5 декабря, сильнейший клуб Венгрии «Ференцварош», возглавляемый Сергеем Ребровым, провел гостевой поединок чемпионата страны на поле «Диошдьера», даже без группы лидеров уверенно одолев соперника — 3:1 (Батурина, 2, Зубков, 19, Узуни, 67 — Руй Педро, 15, с пенальти).

Отметим, что оба футболиста сборной Украины Игорь Харатин и Александр Зубков, забивший второй мяч своей команды, вышли в стартовом составе «Ференцвароша» и были заменены на 64-й минуте.

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Фримпонг, Ковачевич, Хайстер (Ботка, 69), Лайдуни (Вещей, 69), Харатин (Сомалия, 64), Зубков (Узуни, 64), Мак, Боли, Батурина (Шкварка, 83).

Команда Сергея Реброва, которой во вторник, 8 декабря, на киевском «Олимпийском» предстоит решающий матч в группе Лиги чемпионов против «Динамо», продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя «Фехервар» на семь очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Йожеф Сабо в поединке «Динамо» — «Ференцварош» будет болеть за венгров.

Фото ФК «Ференцварош»

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