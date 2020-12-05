«Динамо» вдесятером победило «Мариуполь»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 5 декабря, поединками во Львове и Киеве стартовал 12-й тур чемпионата Украины по футболу. В трех сыгранных встречах забито 11 мячей, зафиксировано два автогола, три красные красные карточки и нереализованный пенальти.

Чемпионат Украины. 12-й тур

«Мариуполь» — «Динамо» (Киев) — 1:2 (Топалов, 90+4 — Гармаш, 6, Цыганков, 78). На 39-й минуте удален Нещерет («Динамо»). Молодежные составы — 1:5.

«Динамо»: Нещерет, Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев, Гармаш (Бущан, 42), Андриевский, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), де Пена (Родригес, 89), Супряга (Вербич, 81).

Несмотря на то, что до поединка на столичной арене имени Валерия Лобановского «бело-синие» выиграли у «Мариуполя» шесть последних встреч в чемпионате Украины, дуэли соперников всегда отличаются особой принципиальностью. А как иначе, если в составе команды Остапа Маркевича почти полтора десятка футболистов, арендованных у… «Шахтера».

В международной паузе между играми в Лиге чемпионов с «Ювентусом» и «Ференцварошем» Мирча Луческу привычно провел ротацию состава. На сей раз право сыграть с первых минут получили, в частности, Нещерет, Караваев, Гармаш, Андриевский и Супряга (напомним, что Буяльский, Тымчик, Русин и Бурда травмированы, а Забарный и Сидорчук отбывали дисквалификацию).

Динамовцы усилиями Гармаша быстро вышли вперед и уверенно контролировали ситуацию на поле. До тех пор, пока на 39-й минуте образцово-показательная атака «Мариуполя» не завершилась фолом голкипера Нещерета на Горбунове за пределами штрафной площадки. Красная карточка вратарю (пятая для «Динамо» в 10 последних поединках!), и команда Луческу осталась вдесятером.

Видеообзор первого тайма

Вапрчем, после перерыва «Динамо», даже играя в меньшинстве и при очень неоднозначном судействе (даже c VAR!), создавало голевые моменты, и на 78-й минуте Цыганков после паса де Пены таки забил свой шестой мяч в сезоне. Гол Топалова на 90+4-й минуте «Мариуполь» не спас.

0:2 Цыганков (78-я мин.)

1:2 Топалов (90+4-я мин.)

«Шахтер» (Донецк) — «Минай» — 5:1 (Допилка, 20, в свои ворота, Фернандо, 21, Соломон, 29, Матвиенко, 49, Лопыренок, 72, в свои ворота — Нуриев, 35). На 55-й минуте Нуриев («Минай») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 5:1.

«Шахтер»: Трубин, Витао (Степаненко, 80), Бондарь, Болбат, Матвиенко, Маркос Антонио (Тете, 70), Майкон, Патрик (Коваленко, 70), Соломон, Тайсон (Вьюнник, 70), Фернандо (Марлос, 65).

Памятуя о решающем матче Лиги чемпионов против «Интера» (9 декабря в Милане), наставник дончан Луиш Каштру не выпустил с первых минут на матч с «Минаем» Додо, Степаненко, Тете, Коваленко и Марлоса. Впрочем, даже без группы футболистов «основы» (плюс травмированы Исмаили, Корниенко, Кривцов, Хочолава и Мораес) чемпион страны, обыгравший в середине недели мадридский «Реал», без проблем уложил на лопатки новичка премьер-лиги, забив три мяча за 10 минут в середине первого тайма и довершив начатое после перерыва.

Отметив, что полузащитник команды Василия Кобина Нуриев мог оформить на «Олимпийском» «дубль» и возглавить бомбардирскую гонку УПЛ, но, пробивая пенальти «паненкой», попал в перекладину.

«Львов» — «Ингулец» (Петрово) — 1:1 (Сабино, 45+2 — Бартулович, 41, с пенальти). На 79-й минуте удален Грисьо, а на 88-й — Шина (оба — «Львов»). Молодежные составы — 6:1.

Сельский клуб из Кировоградской области вполне мог рассчитывать в матче на «Арене Львов» на вторую подряд победу в УПЛ. И дело даже не в том, что подопечные Сергея Лавриненко доигрывали встречу против… девятерых игроков «Львова». На 74-й минуте, при счете 1:1, судейская бригада во главе с Ярославом Козыком отменила чистый гол «Ингульца», зафиксировав несуществующий офсайд.

«Что тут комментировать? — приводит слова возмущения президента ФК «Ингулец» Александра Поворознюка телеграм-канал клуба. — У нас украли победу. Предвзятое судейство в матче было видно невооруженным глазом. Это какое-то судейский произвол. Не засчитали гол Мкомолы. Не дали красную за руку в штрафной. Не дали красную за фол последней надежды на Сичинаве. Позволили «Львову» сохранить лицо.

Не засчитали чистый гол Коваленко. Пусть посмотрят повторы. Мне мои сотрудники звонят, что в перерыве к арбитрам заходил спортивный директор «Львова». Что он там делал? Он не имеет права туда заходить. Уже не первый раз судьи помогают нашим соперникам. Мне звонят коллеги, болельщики и рассказывают, что у нас украли 3 очка.

Вкладывать деньги в футбол не хочется после таких матчей. Мы никогда не работали и не будем работать с судьями. Может, именно поэтому к нашему клубу такое отношение? Возможно, кому-то не хочется видеть наш клуб в УПЛ? Но мы будем биться за каждый балл и обязательно огорчим всех наших недоброжелателей".

Положение команд:

1. «Динамо» — 29 очков (12 матчей);

2. «Шахтер» — 26 (12);

3. «Ворскла» — 19 (11);

4. «Десна» — 17 (11);

5. «Колос» — 16 (11);

6. «Мариуполь» — 16 (12);

7. «Александрия» — 15 (11);

8. «Заря» — 14 (10);

9. «Олимпик» — 13 (10);

10. «Ингулец» — 11 (12);

11. «Минай» — 9 (11);

12. «Днепр-1» — 8 (11);

13. «Львов» — 8 (11).

14. «Рух» — 6 (11).

Бомбардиры: 6 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»), Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский («Десна»), Анатолий Нуриев («Минай»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Александр Гладкий («Заря»), Младен Бартулович («Ингулец»).

В рамках 12-го тура премьер-лиги 6 декабря состоятся еще четыре поединка: «Олимпик» — «Рух», «Заря» — «Днепр-1», «Десна» — «Ворскла», «Колос» — «Александрия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в Лиге чемпионов капитулировало на поле «Ювентуса».

Фото ФК «Динамо»

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