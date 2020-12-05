Жеребьевка отбора ЧМ-2022: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире ФИФА

В понедельник, 7 декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) в режиме видеоконференции состоится жеребьевка групп отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года в европейской зоне, по итогам которой определятся оппоненты сборной Украины, распрощавшейся с элитным дивизионом Лиги наций (начало — в 19:00).

Украина — во второй «корзине»

Перед жеребьевкой квалификации мирового первенства 55 европейских сборных распределены на шесть «корзин» согласно рейтингу ФИФА. Сборная Украина — во второй «корзине» и точно не попадет в одну группу с командами Швейцарии, Польши, Швеции, Уэльса, Австрии, Словакии, Сербии, Турции и Румынии (а также с россиянами).

Полностью состав «корзин» выглядит так:

«корзина» 1 — Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

«корзина 2» — Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

«корзина» 3 — Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

«корзина 4» — Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург;

«корзина 5» — Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

«корзина 6» — Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Лучший и худший варианты для сборной Украины (версия «ФАКТОВ»)

Лучший вариант жеребьевки: Хорватия, Украина, Греция, Беларусь, Андорра, Сан-Марино.

Худший вариант: Франция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Кипр, Мальта.

Ограничения при жеребьевке

Традиционно ФИФА перед жеребьевкой назвала ограничения при формировании групп.

В частности, из-за политических аспектов в одну группу не попадут: Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и/ Сербия, Косово и Россия, Россия и Украина.

Кроме того, в каждую группу могут попасть не более двух сборных, у которых высокий или средний уровень зимних условий: Беларусь, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина. Более того, Фарерские острова и Исландия не будут проводить домашние игры в марте и ноябре.

Существуют ограничения и для стран, которые разделяют большие расстояния: Азербайджан — с Исландией, Гибралтаром, Португалией; Исландия — с Арменией, Кипром, Грузией, Израилем; Казахстан — с Андоррой, Англией, Фарерскими островами, Францией, Гибралтаром, Исландией, Мальтой, Северной Ирландией, Португалией, Ирландией, Шотландией, Испанией, Уэльсом.

13 путевок от Европы

По итогам жеребьевки 55 сборных будут распределены в 10 групп (пять групп по пять команд и шесть по шесть). При этом прямые путевки в финальный турнир получат только победители каждой группы.

Кроме того, три участника предстоящего ЧМ определятся в специальном плей-офф, участие в котором примут 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также две команды из числа лучших победителей своих групп Лиги наций-2020/2021, которые не попали на мундиаль напрямую или еще не стали участниками плей-офф.

Плей-офф мирового первенства пройдет в формате из трех «финалов четырех». 12 команд будут поделены на три пути, в каждом из которых будет по два полуфинала и финал. Победители выйдут на чемпионат мира в Катар. Всего Европа будет представлена на ЧМ-2022 13 сборными.

Календарь матчей

Поединки групповой стадии отбора ЧМ-2022 пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года.

1-й тур — 24−25 марта

2-й тур: 27−28 марта

3-й тур: 30−31 марта

4-й тур — 1−2 сентября

5-й тур — 4−5 сентября

6-й тур — 7−8 сентября

7-й тур — 8−9 октября

8-й тур — 11−12 октября

9-й тур — 11--13 ноября

10-й тур — 14--16 ноября

Добавим, что полуфиналы плей-офф будут сыграны 24−25 марта 2022 года, а финалы — 28−29 марта.

Определение мест при равенстве очков

Регламент отборочного турнира ЧМ-2022 предусматривает дополнительные показатели для определения мест в группах при равенстве очков у двух или более команд:

- разница забитых мячей;



- количество мячей, забитых во всех играх;



- результат игр между собой (очки, разница мячей, количество забитых мячей);

- жеребьевка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире жеребьевку квалификации чемпионата мира по футболу.

Фото fifa.com, uaf.ua

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