Умер автор «золотого» гола сборной СССР в финале чемпионата Европы по футболу

В субботу, 5 декабря, в Москве в возрасте 83 лет умер знаменитый советский футболист, чемпион и вице-чемпион Европы Виктор Понедельник. Об этом сообщила его дочь Анастасия на своей странице в Facebook.

«Папочка, покойся с миром», — написала Анастасия.

Напомним, что именно «золотой» гол Виктора Понедельника на 113-й минуте финального матча с Югославией (2:1) в 1960 году принес сборной Советского Союза триумф на первом в истории чемпионате Европы по футболу (спустя четыре года футболист в составе команды СССР стал вице-чемпионом Европы).

Всю свою карьеру лучший форвард советского футбола 1960−1963 годов, написавший книгу «Исповедь центрального нападающего», провел в «Ростсельмаше» и ростовском СКА. В 29 матчах за сборную СССР бомбардир забил 20 мячей.

Кстати, после смерти Анатолия Крутикова в ноябре прошлого года Виктор Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.

«Мое отношения к Украине очень теплое, а я так и вовсе мог быть украинцем, — рассказывал Виктор Понедельник в интервью „Спорт-экспресс в Украине“. — Мои предки и земляки, получив вольную, могли бежать из России в двух направлениях — в Запорожскую Сечь или на Кубань. А подвыпивший писарь, оформлявший бумаги, вместо фамилии указал день недели — Понедельник. Если бы мои родственники отправились не на Дон, а на Украину, звали бы меня сегодня Понедилок».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист Диего Марадона умер в 60 лет.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter