Спенс — Гарсия: полное видео боя

В ночь на воскресенье, 6 декабря, по киевскому времени в главном бою вечера бокса в Арлингтоне (США) сразились 30-летний чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF американец Эррол Спенс (27 побед, 21 из них — нокаутом) и 32-летний обидчик украинца Ивана Редкача, экс-чемпион мира Дэнни Гарсия (36 побед, 21 из них — нокаутом, 3 поражения).

По итогам 12-раундового поединка Спенс, проводивший первый бой после страшной аварии, в которую он попал в октябре 2019 года, защитил титул чемпиона мира, одержав победу единогласным решением судей — 116:112, 116:112, 117:111. Кстати, свидетелями триумфа американца на стадионе AT&T стали 16 102 болельщика.

Компьютерная статистика свидетельствует, что бойцы оказались чрезвычайно бьющими — 707 ударов против 700 (правда, Спенс был точнее — 187 значимых ударов против 117). Успех же чемпиону принесла работа передней рукой, за счет которой он и вырвался вперед — 84 точных джеба против всего 14 у Гарсии.

«Это нереальный момент, — заявил после боя Эррол Спенс. — Я мечтал об этом с тех пор, как вернулся после происшествия. Я считаю, что выглядел довольно хорошо. У меня была небольшая ржавчина в ринге, но я смахнул паутину. Я бы хотел вернуться летом.

Весь тренировочный лагерь я чувствовал себя хорошо. Я знал, что все будет отлично, поэтому и говорил людям, что мне не нужен разминочный бой. Я хотел драться с кем-то вроде Дэнни Гарсии, чтобы соперник заставил меня выложиться.

Это был мой камбэк, и я однозначно буду готов на 120 процентов в следующем бою. Я собираюсь расслабиться на своем ранчо. Я хочу насладиться своим временем и решить, с кем вернусь в ринг. Но сначала я желаю отдохнуть".

Эррол Спенс отстоял свои чемпионские пояса по версиям IBF и WBC

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Эррол Спенс в своем предыдущем бою победил Шона Портера и завоевал титул WBC.

Фото Twitter Major Sports Alerts

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