Где смотреть онлайн «Динамо» — «Ференцварош»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов



Во вторник, 8 декабря, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» проведет последний матч группового турнира Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша», по итогам которого определится обладатель путевки в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что в первой встрече соперников в Будапеште команда Мирчи Луческу упустила победу над подопечными Сергея Реброва (2:2).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «ФЕРЕНЦВАРОШ»

В прошлую субботу вице-чемпион Украины и сильнейший клуб Венгрии провели очередные поединки в своих национальных лигах. Динамовцы в рамках УПЛ, больше тайма играя в меньшинстве, победили на своей клубной арене «Мариуполь» — 2:1 (Гармаш, 6, Цыганков, 78 — Топалов, 90+4) и сохранили лидерство с трехочковым отрывом от «Шахтера».

Видеообзор матча «Мариуполь» — «Динамо» — 1:2

В свою очередь, «Ференцварош» в гостевом матче чемпионата Венгрии полурезервным составом обыграл в Мишкольце «Диошдьер» — 3:1 (Батурина, 2, Зубков, 19, Узуни, 67 — Руй Педро, 15, с пенальти) и занимает первое место, на семь очков опережая идущий вторым «Фехервар».

Видеообзор матча «Диошдьер» — «Ференцварош» — 1:3

Отметим, что команде Мирчи Луческу для завоевания третьего места в группе и путевки в плей-офф Лиги Европы нужно победить венгров с любым счетом либо сыграть вничью — 0:0, 1:1 или 2:2.

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение украинскому клубу. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 1,85, на ничью — 3,60, на выигрыш «Ференцвароша» — 4,33.

В прямой трансляции встречу «Динамо» — «Ференцварош» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 1». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» перед началом поединка в Киеве (в 21:00) и после финального свистка обсудят события на «Олимпийском». Также прямая трансляция из столицы Украины запланирована на канале «Матч! Футбол 2» (Россия).

Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

8 декабря (вторник)

«Лацио» — «Брюгге» 19:55 «Футбол 2»

«Зенит» — «Боруссия» Д. 19:55 «Футбол 3»

«Динамо» — «Ференцварош» 22:00 «Футбол 1», «Матч! Футбол 2»

«Барселона» — «Ювентус» 22:00 «Футбол 3»

9 декабря (среда)

«Аякс» — «Аталанта» 19:55 «Футбол 1»

«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль» 19:55 «Футбол 3»

«Интер» — «Шахтер» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 2»

«Реал» — «Боруссия» М. 22:00 «Футбол 3»

Положение команд в группе G перед последним туром: 1. «Барселона» — 15 очков; 2. «Ювентус» — 12; 3. «Динамо» — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитнику «Динамо» Миккелю Дуэлунду запретили играть до конца года.

Фото ФК «Динамо»

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