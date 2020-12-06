Одна из лучших боксерш мира убила мужа через 10 месяцев после свадьбы

Бывшая профессиональная боксерша, 34-летняя бразильянка Вивиан Обенауф, трижды оспаривавшая звание чемпионки мира и владевшая титулами WBA International и WBF International, арестована по подозрению в убийстве своего мужа-швейцарца, сообщает dailystar.co.uk.

По информации издания, спортсменку обвиняют в том, что она избила 61-летнего супруга до смерти «тупым предметом» в их общей квартире в швейцарском Интерлакене. По иронии судьбы, боксерша и владелец ресторана прожили в браке всего 10 месяцев (их свадьба состоялась зимой 2020-го).

Вивиан с мужем

Полиция уже провела обыски в квартире подозреваемой и принадлежащем Вивиан тренажерном зале.

Вивиан Обенауф родилась в Рио-де-Жанейро. В юности они занималась футболом, позже входила в состав олимпийской сборной Бразилии по спортивной гимнастике, а с 18 лет посвятила себя боксу, завершив профессиональную карьеру в прошлом году. В 20 боях она одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, боксировав даже в андеркарте поединка Энтони Джошуа. После ухода из спорта бразильянка начала работать в сфере общественного питания в Швейцарии, а затем открыла собственный тренажерный зал. У нее есть 9-летний сын Кельвин от первого брака.

С сыном

В родной Бразилии

Сообщается, что ранее Обенауф уже попадала в поле зрения полиции. В 2016 году девушка праздновала в ночном клубе в Лондоне свое 30-летие, когда незнакомый мужчина вдруг решил потрогать ее за ягодицы. Боксерша дала обидчику отпор, ударив его в лицо, из-за чего ей несколько часов пришлось провести в тюремной камере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России боксер убил отца трех детей, заступившегося за инвалида.

Фото schweizer-illustrierte.ch, Facebook, Instagram

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