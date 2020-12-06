«Не собираюсь тратить на него время»: тренер-бельгиец жестко «наехал» на украинского футболиста

Главный тренер бельгийского «Мехелена» Вутер Вранкен жестко раскритиковал украинского полузащитника Марьяна Шведа, сыгравшего за полгода за команду всего три матча (без результативных действий) после перехода из «Селтика».

«Я не собираюсь больше тратить на него время, — заявил Вутер Вранкен в интервью hln.be. - Игроки и персонал делали все возможное, чтобы влить Шведа в коллектив. Но он ставит себя выше команды.

Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет. Игроки и персонал говорили с ним несколько раз, я разговаривал с ним наедине. Но мы не получили ответа.

Если ты хочешь быть одиночкой, ты можешь, но тогда иди играть в бильярд или что-то в этом роде. Тогда тебе не место в этой команде, где все стоят друг за друга. Он интроверт, а его высокомерие только усугубляет ситуацию.

Есть много игроков, которые не выжимают из карьеры максимум, несмотря на свои качества. Случай со Шведом тоже может стать такой историей. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если этого не произойдет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше коллектива".

Марьян Швед провел в футболке «Мехелена» всего три поединка

Напомним, что 23-летний экс-полузащитник «Карпат» в январе 2019 года перешел в «Селтик», но провел за клуб из Глазго всего три поединка и забил один мяч (в матче квалификации Лиги чемпионов с эстонским «Нымме-Калью»). Летом 2019-го Швед, который в 2018 году дебютировал в поединке с Турцией в составе сборной Украины, был отдан в аренду в Бельгию, но и там, как видим, своим не стал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы из «Гента» Яремчук, Безус и Пластун третий раз за три месяца остались без тренера.

Фото hln. be

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