Вырванная на 94-й минуте победа «Десны» и «дубль» топ-бомбардира из Ирана: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 6 декабря, поединками в Киеве, Чернигове, Запорожье и Коваливке завершается предпоследний в 2020 году, 12-й, тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 12-й тур

6 декабря (воскресенье)

«Десна» (Чернигов) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Дегтярев, 90+4). На 84-й минуте удален Степанюк («Ворскла»). Молодежные составы — 0:0.

Именно полтавчане в марте 2020-го не пустили «Десну» в полуфинал Кубка Украины, обыграв соперника в Чернигове (1:0). Да и вообще полтавчане — один из самых неудобных соперников для коллектива из Чернигова: ранее «Десна» за годы независимости Украины выиграла у «Ворсклы» лишь три из 14 матчей.

Казалось, увезут полтавчане со стадиона имени Гагарина, по крайней мере, одно очко и на сей раз. Но за считанные секунды до финального свистка, когда команда Юрия Максимова уже сражалась в меньшинстве, «Десна» усилиями Дегтярева вырвала победу и потеснила конкурента с третьей позиции в турнирной таблице.

1:0 Дегтярев (90+4-я мин.)

«Заря» (Луганск) — «Днепр-1» — 3:1 (Громов, 52, 75, Иванисеня, 88 — Назаренко, 90). Молодежные составы — 1:2.

Команда Виктора Скрипника, обыгравшая в середине недели английский «Лестер», справилась и с обескровленным ковидными потерями «Днепром-1» (в запасе гостей были только игроки молодежного состава), увеличив свою серию без поражений в чемпионате Украины до девяти матчей и поднявшись на пятое место.

А вот «Днепр-1» после пятой неудачу кряду повторил клубный антирекорд. Команде Йовичевича пока точно не до мыслей о еврокубках.

«Олимпик» (Донецк) — «Рух» (Львов) — 3:1 (Шахаб, 8, 62, Бенито, 24 — Цымбалюк, 69, в свои ворота). Молодежные составы — 1:3.

«Дубль» лучшего бомбардира УПЛ иранца Шахаба (8 мячей) и точный удар арендованного у «Динамо» нигерийца Бенито, забившего в третьем матче подряд, принесли «Олимпику» уверенную победу над новичком элитного дивизиона. «Рух» по-прежнему остается единственной командой премьер-лиги, не выигравшей в сезоне ни одного матча.

5 декабря (суббота)

«Мариуполь» — «Динамо» (Киев) — 1:2 (Топалов, 90+4 — Гармаш, 6, Цыганков, 78). На 39-й минуте удален Нещерет («Динамо»). Молодежные составы — 1:5.

«Шахтер» (Донецк) — «Минай» — 5:1 (Допилка, 20, в свои ворота, Фернандо, 21, Соломон, 29, Матвиенко, 49, Лопыренок, 72, в свои ворота — Нуриев, 35). На 55-й минуте Нуриев («Минай») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 5:1.

«Львов» — «Ингулец» (Петрово) — 1:1 (Сабино, 45+2 — Бартулович, 41, с пенальти). На 79-й минуте удален Грисьо, а на 88-й — Шина (оба — «Львов»). Молодежные составы — 6:1.

Положение команд:

1. «Динамо» — 29 очков (12 матчей);

2. «Шахтер» — 26 (12);

3. «Десна» — 20 (12);

4. «Ворскла» — 19 (12);

5. «Заря» — 17 (11);

6. «Олимпик» — 16 (11);

7. «Колос» — 16 (11);

8. «Мариуполь» — 16 (12);

9. «Александрия» — 15 (11);

10. «Ингулец» — 11 (12);

11. «Минай» — 9 (11);

12. «Днепр-1» — 8 (12);

13. «Львов» — 8 (11).

14. «Рух» — 6 (12).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 6 — Виктор Цыганков («Динамо»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский («Десна»), Анатолий Нуриев («Минай»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Александр Гладкий («Заря»), Младен Бартулович («Ингулец»), Артем Громов («Ворскла»).

В рамках 12-го тура премьер-лиги 6 декабря состоится также поединок «Колос» — «Александрия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию жеребьевки ЧМ-2022, по итогам которой своих соперников узнает сборная Украины.

Фото ФК «Десна»

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