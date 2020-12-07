«Динамо» — «Ференцварош»: онлайн-трансляция решающего матча команд Луческу и Реброва

Во вторник, 8 декабря, динамовцы Киева на пустом «Олимпийском» сыграют решающий поединок группового этапа Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Венгрии «Ференцвароша», который впервые в еврокубковой истории гостит в Украине (начало — в 22:00). Напомним, что в первом противостоянии вице-чемпион Украины упустил в Будапеште победу над сильнейшим клубом Венгрии (2:2). На сей раз в украинско-венгерской дуэли определится обладатель путевки в плей-офф Лиги Европы.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Мирчи Луческу и Сергея Реброва, за которой вы сможете следить в этой новости.

Что устроит «Динамо»?

Соперники подошли к решающему очному противостоянию, имея в активе всего по одному очку, которым разжились в своей первой дуэли в Будапеште. У «Барселоны», напомним, 15 баллов, у «Ювентуса» — 12, и в игре на «Камп Ноу» команды Рональда Кумана и Андреа Пирло определят, кто из них финиширует в группе на первом месте.

Понятное дело, что победа гарантирует «Динамо» третью позицию в квартете. На худой конец (все же 2,7 млн евро призовых от УЕФА за выигрыш — это не 900 тысяч за мирный исход) «бело-синих» устроит и ничья, но только со счетом 0:0, 1:1 и даже 2:2 (при равных показателях в личных встречах у киевлян будет лучше общая разница забитых и пропущенных мячей).

Наставник чемпиона Венгрии Сергей Ребров впервые сразится на «Олимпийском» против родного «Динамо»

Соперники в своих чемпионатах

В прошлую субботу вице-чемпион Украины и сильнейший клуб Венгрии провели очередные поединки в своих национальных лигах. Динамовцы в рамках УПЛ, больше тайма играя в меньшинстве, победили на своей клубной арене «Мариуполь» — 2:1 (Гармаш, 6, Цыганков, 78 — Топалов, 90+4) и сохранили лидерство с трехочковым отрывом от «Шахтера».

В свою очередь, «Ференцварош» в гостевом матче чемпионата Венгрии полурезервным составом обыграл в Мишкольце «Диошдьер» — 3:1 (Батурина, 2, Зубков, 19, Узуни, 67 — Руй Педро, 15, с пенальти) и занимает первое место, на семь очков опережая идущий вторым «Фехервар».

Состав «Динамо» дороже почти на 72 млн евро

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Динамо» на 71,8 млн евро дороже, чем игроков «Ференцвароша» (100,45 млн евро против 28,65 млн).

В шестерку самых дорогих исполнителей чемпиона Венгрии входят: норвежский полузащитник Токмак Нгуен (2,5 млн евро), украинский игрок средней линии Александр Зубков, словенский защитник Миха Блажич и вратарь-венгр Денеш Дибус (по 2 млн), а также еще один полузащитник сборной Украины Игорь Харатин и его албанский партнер по игровому амплуа Мирто Узуни (по 1,8 млн).

В команде Мирчи Луческу дороже остальных оцениваются Виктор Цыганков (19 млн евро), Виталий Миколенко (13 млн), Беньямин Вербич и Владислав Супряга (по 7 млн). Еще четыре игрока — травмированный Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Александр Караваев — «тянут» на 3,5 млн евро.

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков — один из самых дорогих футболистов «Ференцвароша»

Венгерские клубы в Украине

Если «Ференцварош» впервые будет гостить в нашей стране (хотя уже проигрывал «Динамо» в финале Кубка кубков в Базеле в 1975-м — 0:3), то другие венгерские клубы ранее пять раз наведывались в Украину и неизменно проигрывали.

«Гонвед» в 1976 году уступил «Шахтеру» — 0:3, МТК в 1989-м капитулировал перед «Динамо» — 0:4, «Шопрон» в 2005-м не устоял перед донецким «Металлургом» — 1:2, а «Дебрецен» был бит «Шахтером» — 4:1 в 2005-м и «Металлистом» — 2:1 в 2010-м.

13 сентября 1989 года. «Динамо» (Киев) — МТК (Будапешт, Венгрия) — 4:0

День в истории

Ранее «Динамо» лишь раз играло в еврокубках 8 декабря, когда в 2004 году в поединке Лиги чемпионов потерпело сокрушительное поражение на поле немецкого «Байера» — 0:3.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок ЛЧ «Динамо» — «Ференцварош».

Фото uefa.com, ФК «Динамо», ФК «Ференцварош»

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter