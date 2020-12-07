Непобедимый Мейвезер назвал имя нового соперника: выбор удивил

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший (50 побед, 27 из них — нокаутом), ранее выразивший готовность подраться за кругленькую сумму в 600 млн долларов с Хабибом и Макгрегором, возвращается в ринг.

43-летний спортсмен в рамках выставочного поединка 20 февраля будущего года сразится с популярным Youtube-блогером Логаном Полом, на канал которого подписаны более 5 млн пользователей.

О месте его проведения пока не сообщается, но, вполне возможно, что бой состоится в столице будущей Олимпиады японском Токио. Месяц тому Флойд анонсировал свое возвращение в рамках шоу на арене «Токио Доум» — правда, тогда указывалась дата 28 февраля 2021-го.

Отметим, что последний раз Мейвезер выходил в ринг два года назад, 31 декабря 2018-го, в выставочном поединке нокаутировав доселе непобедимого японского кикбоксера Теншина Насукаву. Что касается Пола, то в своем боксерском дебюте в ноябре прошлого года американец раздельным решением судей проиграл своему коллеге блогеру KSI.

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