Вратарь «Ливерпуля» дебютировал в АПЛ под «чужой» фамилией: в чем причина

Небольшой казус произошел в матче чемпионата английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» (4:0).

Главный тренер действующих чемпионов страны Юрген Клопп дал возможность дебютировать в АПЛ 22-летнему ирландскому вратарю Кивану Келлехеру, который за несколько дней до этого сохранил свои ворота «сухими» в поединке группового турнира Лиги чемпионов против «Аякса» (1:0).

Вот только администраторы «красных», видимо, оказались не готовы к такому решению наставника, и выдали голкиперу свитер с… неправильной фамилией: вместо «Келлехер» на спине было нанесено «Келлхер».

Liverpool have misspelled the name on Caoimhin Kelleher's jersey on his Premier League debut#LIVWOL pic.twitter.com/fJCM07oPEP — Balls. ie (@ballsdotie) December 6, 2020

Благо, в перерыве ошибка была устранена, и вратарь уже под «своей» фамилией второй матч подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что Келлехер перешел в «Ливерпуль» в 16-летнем возрасте из малоизвестного ирландского клуба «Рингмахон Рейнджерс», и с тех пор выступал исключительно за молодежную команду «красных».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанская Marca исковеркала фамилии футболистов сборной Украины перед матчем Лиги наций.

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