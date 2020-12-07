Где смотреть онлайн «Интер» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

В среду, 9 декабря, донецкий «Шахтер» сыграет без зрителей на «Джузеппе Меацца» в Милане поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против местного «Интера». Напомним, в первой встрече команд в Киеве на НСК «Олимпийский» была зафиксирована нулевая ничья.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ИНТЕР» — «ШАХТЕР»

Турнирная ситуация в группе В довольно запутанная. Рассмотрим три варианта результата в Милане:

- «Шахтер» одерживает выездную победу и точно выходит в плей-офф Лиги чемпионов (а при невыигрыше «Боруссии» в Мадриде — и вовсе с первого места);

- в случае ничейного результата в Милане «горняки» могут выйти в плей-офф со второго места (в случае невыигрыша «Реала» у «Боруссии») или вылететь в Лигу Европы (если «Реал» выигрывает у «Боруссии»);

- в случае поражения на «Джузеппе Меацца» команда Луиша Каштру либо продолжает выступления в Лиге Европы (если «Реал» проигрывает в Мадриде «Боруссии»), либо прекращает выступления в еврокубках в нынешнем сезоне (если «Реал» и «Боруссия» играют вничью или мадридцы побеждают).

Положение команд после пяти туров: 1. «Боруссия» М. — 8 очков; 2. «Шахтер» — 7; 3. «Реал» — 7; 4. «Интер» — 5.

Перед визитом в Милан «горняки» размялись в матче чемпионата, разгромив на НСК «Олимпийский» новичка премьер-лиги «Минай» из Закарпатья — 5:1 (Допилка, 20, в свои ворота, Фернандо, 21, Соломон, 29, Матвиенко, 49, Лопыренок, 72, в свои ворота — Нуриев, 35). В турнирной таблице «Шахтер» продолжает погоню за «Динамо», отставая от киевлян на три очка.

Видеообзор матча «Шахтер» — «Минай» — 5:1

«Интер» также не испытал особых проблем в домашнем поединке с «Болоньей», одержав уверенную победу — 3:1 (Лукаку, 16, Хакими, 45, 70 — Виньято, 67). После 10-ти туров «нерро-адзурри» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от своих земляков из «Милана» на пять очков.

Видеообзор матча «Интер» — «Болонья» — 3:1

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Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом итальянский клуб. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Интера» принимает с коэффициентом 1,30, на ничью — 5,80, на выигрыш «Шахтера» — 9,50.

В прямой трансляции поединок «Интер» — «Шахтер» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» перед началом встречи на стадионе «Джузеппе Меацца» (в 21:00) и после финального свистка обсудят события матча в Милане.

Лига чемпионов. Групповой турнир. 6-й тур

9 декабря (среда)

«Аякс» — «Аталанта» 19:55 «Футбол 1»

«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль» 19:55 «Футбол 3»

«Интер» — «Шахтер» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 2»

«Реал» — «Боруссия» М. 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что в другом матче в группе B (начало — в 22:00) в Мадриде сыграют «Реал» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ференцварош», в котором определится, кто продолжит весной выступление в Лиге Европы.

Фото ФК «Шахтер»

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