Стало известно, что Марадона при жизни содержал 50 семей

Аргентинец Диего Армандо Марадона, скончавшийся в возрасте 60 лет от сердечного приступа, при жизни был главным финансовым источником для большого количества людей.

Как сообщает издание Marca, чемпион мира-1986 тратил ежемесячно более 120 тысяч долларов на содержание 50 семей. Сюда входили его родственники, окружение, структуры в Аргентине и за границей. Деньги списывались со счетов аргентинца, состояние которого, по разным данным, составляло от 75 до 500 миллионов долларов, но после его смерти все активы Диего Армандо были заблокированы налоговой службой.

Добавим, что после смерти Марадоны в непредумышленном убийстве подозревают лечащего врача аргентинца Леопольде Луке. После обыска, который полиция провела в доме и частной клинике Луке, было установлено, что Диего действительно принимал ряд препаратов, которые могли оказать негативное влияние на сердце.

Среди них:

- кветиапин (нейролептик для борьбы с депрессией, шизофренией и биполярным расстройством);

- габапентин (при нейропатической боли, вызванной такими заболеваниями, как диабет или эпилепсия);

- налтрексон (для борьбы со злоупотреблением алкоголем);

- венлафаксин (антидепрессант, иногда применяется при панических атаках);

- лурасидон (при биполярном расстройстве);

- омепразол (угнетает секрецию желудочной кислоты, используется при лечении язв желудка и синдрома Золлингера — Эллисона).

«Нужно будет проверить, какое количество каждого из этих лекарств применял Марадона и каковы были причины их употребления. Также необходимо узнать, принимал ли он лекарства одновременно или переключался с одного средства на другое. Это был обильный микс антидепрессантов и антипсихотиков. Некоторые из этих лекарств оказывают воздействие на сердце, один из симптомов в таком случае — учащение пульса», — считает специалист по невралгии Нельсон Кастро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что изображение Диего Марадоны появится на денежной банкноте в 10 тысяч аргентинских песо.

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