Бывший украинский футболист приговорен в России к 12 годам тюрьмы за шпионаж

В Москве завершился судебный процесс над экс-защитником «Таврии» из Новотроицкого, мелитопольского «Торпедо» и бердянской «Дружбы» 52-летним Василием Василенко, арестованным в столице Российской Федерации в октябре 2019 года.

Изначально наш соотечественник проходил по делу о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов»), но весной нынешнего года обвинение переквалифицировали на шпионаж в пользу Украины. Материалы уголовного дела имели гриф «совершенно секретно», а судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В итоге, Василенко, ни разу не обжаловавший ни постановления о продлении ареста, ни сам факт содержания под стражей, был приговорен к 12 годам колонии строго режима. При этом украинцу грозило до 20 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста сборной Беларуси Антона Сароку упекли за решетку на семь суток за участие в акции протеста в столице страны.

Фото РИА Новости

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