Форвард «Лестера», празднуя победный гол, сломал угловой флажок и был обвинен в гомофобии

Скандальный эпизод случился в матче чемпионата Англии между «Шеффилд Юнайтед» и соперником луганской «Зари» по групповому турниру Лиги Европы «Лестером» (1:2).

На последней минуте встречи, при счете 1:1, форвард гостей Джейми Варди вышел один на один с голкипером и точным ударом принес своей команде тяжелую победу. В порыве радости нападающий рванул к угловому флажку, и в подкате сломал его. Наверняка, в ином случае на данный случай никто не обратил бы внимание, но полотнище на стойке было в радужных цветах, считающихся символом ЛГБТ-сообщества. Все дело в том, что все матчи АПЛ в тура проходили в поддержку сексуальных меньшинств в рамках ежегодной акции Rainbow Laces, и в поступке Джейми увидели «скрытый подтекст».

В частности, форварда обвинили в гомофобии. «Возможно, я немного знаю про это. Но Варди никогда не поступал так с обычными флагами. Как только флаг окрасили в радужный цвет в поддержку гей-прайда, он его уничтожил. Ужасный посыл. Я в бешенстве!», «Варди настолько ненавидит гей-сообщество, что сломал угловой флажок», «Джейми Варди, сломавший радужный флаг, чертовски отвратителен. Его должны оштрафовать за гомофобию», — писали возмущенные пользователи.

К слову, в футбольной ассоциации пообещали пересмотреть празднование Варди. Как сообщает Sky Sports, в случае, если будет доказан какой-либо злой умысел со стороны форварда, то ему запрещено будет праздновать подобным образом забитые мячи (да и вообще появляться поблизости угловых зон) как минимум в трех последующих матчах.

Отметим, что сам футболист, отпраздновав взятие ворот, попытался поставить флажок на место, но все равно получил желтую карточку от арбитра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что норвежский арбитр Том Хаген, судивший в свое время матч с участием «Динамо», сделал каминг-аут.

110

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter