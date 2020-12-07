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Спорт

Экс-футболист сборной Нидерландов признался в контрабанде наркотиков

21:07 7 декабря 2020
Йетро Виллемс

Футболист «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Йетро Виллемс сознался в том, что, будучи маленьким мальчиком, занимался контрабандой наркотиков.

О такой «черной» подробности из своей жизни голландец, родившийся на Кюрасао в Карибском бассейне и затем переехавший вместе с родителями в Нидерланды, поведал в радиошоу, которое ведет также экс-игрок «оранжевых» Энди ван дер Мейде.

«Сначала мои родители пытались ввезти в Нидерланды с Кюрасао наркотики, но это не сработало. Тогда я вызвался сделать это. Я сказал им: «Дайте я сделаю». В то время я был немного сумасшедшим. Если я мог что-то сделать для своей семьи, я был рад сделать это. Таким образом, наркотики прикрепили к моим ногам под штанами, и таким образом это осталось незамеченным, поскольку в те времена в аэропорту Кюрасао детей не досматривали.

Это дало нам дорогу в жизнь, с тех пор все начало налаживаться. Например, мои родители нашли работу. Но я мечтал о том, чтобы больше никогда не оказаться в подобной ситуации. Я сказал родителям, чтобы отныне все, что они планировали дать мне, они отдали моей сестре. Я хотел лишь играть в футбол. В конце концов, именно футбольный мяч спас мне жизнь", — разоткровенничался Виллемс.

Добавим, что Йетро является воспитанником роттердамской «Спарты». На протяжении шести лет, с 2011-го по 2017-й, выступал за ПСВ из Эйндховена, затем перешел в «Айнтрахт» из Франкфурта, а сезон-2019/2020 провел на правах аренды в английском «Ньюкасле», после чего вернулся в Германию. Также у защитника в активе 22 матча за национальную сборную Нидерландов — последний, правда, провел в 2016-м, еще будучи футболистом ПСВ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг попался на употреблении кокаина.

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