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Спорт

Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022

21:31 7 декабря 2020
Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил жеребьевку отборочного турнира на чемпионат мира-2022, который пройдет через два года в Катаре, определившей в соперники «желто-синих» команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

«Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой „корзине“. Финляндию мы тоже знаем — играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан. Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что квалификационные матчи пройдут с марта по ноябрь 2021-го. По их итогам напрямую на мундиаль попадут победители десяти групп. Еще три путевки от Европы будут разыграны в плей-офф между командами, занявшими вторые места, и двумя лучшими победителями своих групп Лиги наций-2020/2021, которые не попали на мировое первенство напрямую или еще не стали участниками плей-офф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА назвал причину присуждения Украине технического поражения в матче Лиги наций со Швейцарией.

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