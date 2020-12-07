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Спорт

В рваных джинсах, но на личном самолете: невеста Роналду отправилась с детьми на отдых

9:54 8 декабря 2020
Джорджина Родригес с детьми

Испанская модель Джорджина Родригес, невеста обладателя пяти «Золотых мячей» португальца Криштиану Роналду, переболевшего коронавирусом, отправилась отдыхать вместе с детьми.

Джорджина решила побаловать своих подписчиков в Instagram фотографиями возле и внутри личного самолета футболиста Gulfstream G200, приобретенного в 2015-м за 19 миллионов евро. Салон с кожаными сиденьями дополняется ванной комнатой и кухней, где Родригес может за время полета баловать своего возлюбленного приготовлением различных вкусностей.

Судя по смайликам, которыми девушка подписала серию фотографий, релаксировать семейство будет далеко не в теплых краях.

Напомним, что «Ювентус», за который выступает Роналду, вместе с «Барселоной» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. За третье же место в группе и право продолжить участие в Лиге Европы сразятся между собой киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что старший брат Криштиану Роналду, 45-летний Угу Авейру, оказался мошенником.

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