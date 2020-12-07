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«Интер» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф Лиги чемпионов

8:13 8 декабря 2020
Шахтер&nbsp;— Интер

В среду, 9 декабря, донецкий «Шахтер» проведет на пустом стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане решающий матч группового этапа Лиги чемпионов против вице-чемпиона Италии «Интера» (начало — в 22:00). Напомним, что в первом поединке сильнейшая команда Украины не смогла в Киеве обыграть гостей из Италии (0:0).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Антонио Конте и Луиша Каштру, за которой вы сможете следить в этой новости.

В предверии еврокубкового юбилея

Предстоящий поединок в Милане станет для «Шахтера» юбилейным, 250-м в истории выступлений в еврокубках. Свой первый матч на международной арене «горняки» провели в сентябре 1976 года, встретившись в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА с берлинским «Динамо» и одержав дебютную победу — 3:0 (голы забивали Роговский, Соколовский и Старухин).

В общей же сложности донецкий клуб одержал 113 побед на европейской арене, при разнице мячей 389:348. При этом «горняками» был выигран один трофей — Кубок УЕФА в последнем розыгрыше турнира в 2009-м.

В коллекции "Шахтера" есть и один завоеванный еврокубок

«Чистые» от коронавируса

Перед вылетом в Милан футболисты и персонал «Шахтера» сдали плановые тесты на коронавирус. Как сообщает пресс-служба «горняков», ни одного положительного результата выявлено не было.

Нефартовый арбитр из Словении

Комитет арбитров УЕФА назначил на матч судейскую бригаду во главе с 41-летним словенцем Славко Винчичем, в конце мая угодившим в громкий скандал в Боснии и Герцеговине. Категорию ФИФА имеет с 2010-го, и за это время четыре раза пересекался с украинскими командами в еврокубках. Ни в одном из поединков представителям нашей страны не удалось одержать победу. В 1/16 финала Лиги Европы-2014/2015 киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями уступило на выезде французскому «Генгаму» (1:2), на той же стадии Лиги Европы-2016/2017 «Шахтер» проиграл дома испанской «Сельте» (0:2), в 1/8 финала Лиги Европы-2018/2019 динамовцы были разгромлены в Лондоне «Челси» (0:3), а в группе Лиги чемпионов-2019/2020 «горняки» сыграли на выезде вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

41-летний Славко Винчич

Турнирная ситуация

Турнирная ситуация в группе В довольно запутанная. Рассмотрим три варианта результата в Милане:

- «Шахтер» одерживает выездную победу и точно выходит в плей-офф Лиги чемпионов (а при невыигрыше «Боруссии» в Мадриде — и вовсе с первого места);

- в случае ничейного результата в Милане «горняки» могут выйти в плей-офф со второго места (в случае невыигрыша «Реала» у «Боруссии») или вылететь в Лигу Европы (если «Реал» выигрывает у «Боруссии»);

- в случае поражения на «Джузеппе Меацца» команда Луиша Каштру либо продолжает выступления в Лиге Европы (если «Реал» проигрывает в Мадриде «Боруссии»), либо прекращает выступления в еврокубках в нынешнем сезоне (если «Реал» и «Боруссия» играют вничью или мадридцы побеждают).

Соперники в своих чемпионатах

Перед визитом в Милан «горняки» размялись в матче чемпионата, разгромив на НСК «Олимпийский» новичка премьер-лиги «Минай» из Закарпатья — 5:1 (Допилка, 20, в свои ворота, Фернандо, 21, Соломон, 29, Матвиенко, 49, Лопыренок, 72, в свои ворота — Нуриев, 35). В турнирной таблице «Шахтер» продолжает погоню за «Динамо», отставая от киевлян на три очка.

Видеообзор матча «Шахтер» — «Минай» — 5:1

«Интер» также не испытал особых проблем в домашнем поединке с «Болоньей», одержав уверенную победу — 3:1 (Лукаку, 16, Хакими, 45, 70 — Виньято, 67). После 10-ти туров «нерро-адзурри» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от своих земляков из «Милана» на пять очков.

Видеообзор матча «Интер» — «Болонья» — 3:1

Состав «Интера» дороже почти в пять раз

По информации авторитетного портала Transfermarkt, состав «Интера» дороже стоимости игроков «Шахтера» почти в пять раз (655,50 млн евро против 135 млн)!

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков итальянского клуба у бельгийского нападающего-гренадера Ромелу Лукаку (85 млн евро), за ним располагаются аргентинский форвард Лаутаро Мартинес (70 млн), голландский защитник Стефан де Врей (60 млн), а также датский полузащитник Кристиан Эриксен, перешедший из «Реала» марокканский полузащитник Ашраф Хакими, словацкий центральный защитник Милан Шкриньяр и центральный полузащитник Николо Барелла (все — по 50 млн).

В команде Луиша Каштру дороже остальных ценник «висит» на бразильцах Тете (17 млн евро), травмированном Исмаили (12 млн), Додо (10 млн), центральном защитнике Николае Матвиенко (9 млн), а также Тарасе Степаненко, Тайсоне и Алане Патрике (все — по 8 млн).

«Шахтер» в гостях у «Интера»

Донецкий клуб однажды уже гостил у «Интера», когда в квалификации ЛЧ-2005/2006 «горнякам» после разгромного поражения дома (0:3) уже ничего не могла помочь выездная ничья на «Джузеппе Меацце» (1:1).

В общей же сложности на Апеннинском полуострове «Шахтер» провел 12 матчей, в которых одержал всего две победы, столько же раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений при катастрофической разнице мячей 9:30.

День в истории

Ранее «Шахтер» лишь раз играл в еврокубках 9 декабря, когда в 2008 году одержал одну из самых громких побед в своей истории, одолев на «Камп Ноу» грозную «Барселону» — 3:2.

09.12.2008. "Барселона" - "Шахтер" - 2:3. "Горняк" Хюбшман пытается остановить каталонца Гудьонсена

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок ЛЧ «Интер» — «Шахтер».

Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Интер»

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