Красавица Харлан пятый раз в карьере стала лучшей фехтовальщицей мира

Украинская красавица-фехтовальщица Ольга Харлан, назвавшая свою собаку «чемпионом по храпу», завершила сезон-2020 лидером мирового рейтинга. Наша соотечественница признана лучшей саблисткой мира третий раз подряд и уже пятый раз в карьере — ранее уроженке Николаева это удавалось в 2013-м, 2014-м, 2018-м и 2019-м.

Как сообщает официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины, Ольга повторила достижение своего легендарного соотечественника Сергея Голубицкого, становившегося лучшим в рапире в 1992-м, 1993-м, 1994-м, 1995-м и 1999 годах.

Добавим, что в сезоне-2020 Харлан трижды поднималась на пьедестал почета, завоевав два «золота» на этапах Кубка мира в Солт-Лейк Сити (США) и Монреале (Канада), а также став бронзовым призером во французском Орлеане.

Отметим, что лучшей в женской шпаге признана румынка Ана Мария Попеску, а в рапире — россиянка Инна Дериглазова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан первой из украинок стала прототипом легендарной куклы Барби.

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