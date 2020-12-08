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Спорт

Украинская футболистка разнесла фотоаппарат мощным ударом мяча

16:05 8 декабря 2020
Ксения Гриценко

Забавный эпизод приключился на тренировке украинской женской футзальной команды «Кобра-НПУ» из Киева. После сильного удара полузащитницы Ксении Гриценко мяч попал в перекладину, от которой отскочил прямо в… фотоаппарат, которым пытались снять самые яркие моменты тренировки. Техника теперь подлежит ремонту — после попадания мяча был разбит объектив, сломан микрофон и поврежден звук.

Данное видео было размещено на популярном Instagram-аккаунте 433, имеющем 32,6 мн подписчиков, и за два часа его просмотрело более миллиона человек. «Когда твой удар настолько силен, что разбивает фотоаппараты», — подписали под роликом.

А популярный Youtube-блогер под ником Play Jackson разместил видео с другого ракурса — как говорится, от первого лица.

Примечательно, что Ксению Гриценко, которая отличилась «меткостью» в попаданиях по фотоаппаратам, называют не иначе как «Роналдиньо в женском футзале». И, стоит сказать, девушка умеет впечатлить своей игрой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 15-летний футболист-гренадер из Бельгии взорвал сеть фантастическим дриблингом.

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