«Одна из самых сложных недель в жизни»: семикратный чемпион Формулы-1 рассказал, как переносит COVID-19

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, став семикратным чемпионом Формулы-1, заразился коронавирусом. О том, насколько тяжело протекает болезнь, спортсмен поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Надеюсь, у вас все хорошо. Я знаю, что не был на связи неделю, но она, безусловно, стала одной из самых тяжелых в жизни. Я сосредоточился на восстановлении и пытаюсь вернуться в форму, чтобы снова сесть в болид на финальном этапе в Абу-Даби.

Сегодня я отлично чувствовал себя, когда проснулся, провел первую тренировку, так что просто хотел послать вам позитив и сказать, что я в порядке. Спасибо каждому из вас за потрясающие сообщения и видео. Я это очень-очень ценю. И я надеюсь, что вы остаетесь позитивными и сражаетесь с обстоятельствами, где бы вы ни были. Надеюсь, скоро я смогу вернуться в машину. Посылаю вам любовь", — отметил британец.

Отметим, что после положительного теста на COVID-19 Льюис уже пропустил Гран-при Сахира, проходивший в Бахрейне, и теперь надеется выйти на старт заключительного этапа в Абу-Даби, который состоится 13 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хэмилтон нарвался на серьезные проблемы из-за призыва наказать полицейских-убийц в США.

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