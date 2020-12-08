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Спорт

Старт во Франции: сборная Украины узнала календарь матчей в отборе ЧМ-2022

22:13 8 декабря 2020
Украина&nbsp;— Франция

Сборная Украины по футболу узнала календарь матчей в отборочном турнире на чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Напомним, «желто-синие» попали в компанию действующим чемпионам мира Франции, а также Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Первый поединок подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде с Францией, где совсем недавно потерпели в товарищеском матче самое большое поражение в своей истории (1:7). Завершит же отборочный цикл наша команда также на выезде с Боснией и Герцеговиной.

Полный календарь матчей в группе D квалификации на ЧМ-2022

24 марта

Франция — Украина (начало матча — 21:45 по киевскому времени)

Финляндия — Босния и Герцеговина (21:45)

28 марта

Казахстан — Франция (16:00)

Украина — Финляндия (21:45)

31 марта

Украина — Казахстан (21:45)

Босния и Герцеговина — Франция (21:45)

1 сентября

Казахстан — Украина (17:00)

Франция — Босния и Герцеговина (21:45)

4 сентября

Финляндия — Казахстан (19:00)

Украина — Франция (21:45)

7 сентября

Босния и Герцеговина — Казахстан (21:45)

Франция — Финляндия (21:45)

9 октября

Казахстан — Босния и Герцеговина (16:00)

Финляндия — Украина (19:00)

12 октября

Казахстан — Финляндия (17:00)

Украина — Босния и Герцеговина (21:45)

13 ноября

Босния и Герцеговина — Финляндия (16:00)

Франция — Казахстан (21:45)

16 ноября

Босния и Герцеговина — Украина (21:45)

Финляндия — Франция (21:45)

Напомним, что прямую путевку в финальную часть получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, выйдет в плей-офф, где будет бороться за один из трех пропусков на Мундиаль еще с 11 сборными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко призывает не сбрасывать со счетом ни одного из соперников по отборочному турниру на ЧМ-2022.

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