Родившегося в Украине олимпийского чемпиона по футболу обвинили в грязных делах

Центр по борьбе с коррупцией Молдовы (CNA) провел обыски у ряда президентов футбольных клубов, тренеров, директоров спортивных школ, агентов и футболистов, подозреваемых в организации договорных матчей.

Всего среди подозреваемых — 11 человек, четверо из которых были задержаны на 72 часа и помещены в изолятор, а двое будут объявлены в розыск. Среди подозреваемых — футболисты пяти клубов элитного молдавского дивизиона. Им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Статус подозреваемого имеет и родившийся в Одесской области знаменитый экс-футболист московского «Динамо», мадридского «Атлетико» и «Марселя», олимпийский чемпион Сеула в составе сборной Советского Союза 53-летний Игорь Добровольский, который сейчас работает главным тренером команды «Динамо-Авто», а в прошлом возглавлял сборную Молдовы. Об этом kp.md сообщил исполняющий обязанности главы антикоррупционного центра Сергей Гаважук.

«Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. На данный момент с подозреваемыми работают. Пока он свою вину в совершении преступления не признает», — сказал Сергей Гаважук.

В составе сборной СССР Игорь Добровольский стал олимпийским чемпионом, а с французским «Марселем» выиграл Лигу чемпионов

Сообщается, что операция проведена совместно с Европолом и УЕФА, которые предоставили необходимую информацию. В поле зрения CNA подозреваемые попали 15 июля 2020 года. Согласно данным следствия, с 2017 года они занимались договорными матчами. В одном таком поединке фигурировали суммы от 10 000 до 20 000 евро, которые ставились в букмекерских конторах Азии, а иногда и Евросоюза. В период с июля по настоящий момент зафиксировано как минимум 20 таких матчей, пишет moldfootball.com.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский футболист Александр Насонов дисквалифицирован за договорные матчи в Молдове.

Фото fmf. md

245

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter