Где смотреть онлайн «Брага» — «Заря»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

В четверг, 10 декабря, луганская «Заря» матчем Лиги Европы на поле португальской «Браги» завершит свои выступления в еврокубковом сезоне (начало — в 22:00, арбитр — Даниель Стефански из Польши). Напомним, что в первом поединке соперников в Запорожье гости с Пиренейского полуострова оказались сильнее — 2:1.

В минувшие выходные команды Карлуша Карвальяла и Виктора Скрипника провели очередные матчи в своих национальных лигах. «Заря» в домашней встрече чемпионата Украины уверенно обыграла «Днепр-1» — 3:1 (Громов, 52, 75, Иванисеня, 88 — Назаренко, 90) и с игрой в запасе занимает в турнирной таблице УПЛ пятое место.

А вот «Брага» потерпела третье поражения в девяти матчах чемпионата Португалии, уступив на выезде «Беленесешу» — 1:2 (Паулиньо, 70 — Кардозо, 33, Соуза, 45+1). При этом соперник «Зари» с 62-й минуте после удаления с поля Давида Кармо играл в меньшинстве. В турнирной таблице премьер-лиги «Брага» с 18 очками идет четвертой, уступая «Порту» (19), «Бенфике» (21) и «Спортингу» (23).

Видеообзор матча «Белененсеш» — «Брага» — 2:1

К сожалению, «Заря», несмотря на две подряд победы (над АЕКом — 3:0 и «Лестером» — 1:0), досрочно рассталась с шансами выйти из группы, а «Брага» уже в плей-офф с не ахти какими шансами финишировать в квартете на первом месте (в параллельном матче сыграют «Лестер» и АЕК).

Положение команд в группе G: 1. «Лестер» — 10 очков; 2. «Брага» — 10; 3. «Заря» — 6; 4. АЕК — 3.

В Португалии, куда луганчане отправилась утром 9 декабря, наставник «Зари» Виктор Скрипник рассчитывает на 19 футболистов: вратари — Василь, Шевченко, Мацапура; защитники — Вернидуб, Абу-Ханна, Фаворов, Поддубный; полузащитники — Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Цыганикс; нападающие — Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев, Громов.

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу «Браги» принимает с коэффициентом 1,50, на ничью — 4,60, на выигрыш «Зари» — 6,50.

В прямой трансляции поединок «Брага» — «Заря» покажет в 22:00 телеканал «Футбол 2». Кроме того, эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» перед началом встречи на арене «Брага Мунисипал» (в 21:00) и после финального свистка обсудят события поединка.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

10 декабря (четверг)

«Наполи» — «Реал Сосьедад» 19:55 «Футбол 1»

«Байер» — «Славия» 19:55 «Футбол 3»

«Брага» — «Заря» 22:00 «Футбол 2»

«Тоттенхэм» — «Антверпен» 22:00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» пробилось в плей-офф Лиги Европы.

Фото ФК «Заря»

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