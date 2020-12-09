Заплатили полицейским по 200 долларов, а они нас сдали Суркису, — Милевский о загуле с Алиевым

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летний Артем Милевский, покинувший по окончании сезона брестское «Динамо», вспомнил, как вместе с Александром Алиевым попал в неприятную ситуацию перед финалом Кубка Украины 2008 года против «Шахтера».

«Сдали нас с Кентом (Алиев. — Авт.). Перед этим прибили Ужгород, прилетели в Киев. Было четыре-пять дней выходных перед финалом Кубка Украины. Получилось так, что загуляли, но несильно, — рассказал Артем Милевский в эфире Youtube-канала «Бомбардир». — Мусора заложили, ладно, полицейские, сейчас полицейские. Они нас остановили около 12 часов ночи. Мы договорились. Тогда было по 200 долларов с одной машины. Мы закрыли кассу, говорю: «Алиич, погнали домой, Кубок через четыре дня, надо готовиться».

Полицейские с утра сдали Суркису все это. Не знаю, деньги забрали, а потом еще и позвонили. На базе в комнате телефон, мне он редко звонит. Тут звонок, Оксана с ресепшн говорит: «Тема, тут Игорь Михайлович звонит. Соединять или ты спишь?»

Соединяют, и тут понеслось: «П#####c, я вас н###й положу, в лес вывезу. Где этот твой мастер, трубку не берет, я ему тоже звоню, б###ь. Штраф, бабки мне в карман» и так далее.

Приезжаем на матч, труханит. А Семин, похоже, до конца не знал этого, он Алиева ставит в состав. Прошло уже четыре дня, это же не на следующий день. Я на замене, Саныч в старте. Харьков, полный стадион. 0:1.

А Суркис зашел перед матчем, сказал, что если не выиграем, то Милевскому и Алиеву штраф по 50 тысяч долларов. Я сижу, говорю: «Саныч, забей, пожалуйста». Первый тайм — 0:1, Гладкий забил, вроде. Начинается второй тайм — 0:2. Та все, 50 тысяч горит.

Я уже разминаюсь, думаю, что надо чем-то помочь, спасать. Но 0:2 уже не спасешь, там еще и такая банда была у «Шахты». А потом меня Семин зовет, говорит: «Меняй, б###ь, своего друга».

Завершился матч, заходим в раздевалку, сидим с ним рядом. Суркис залетает, говорит, что с нас по 50 тысяч. Семин злой, говорит, что мы закончили, играть больше не будем. Вот полицейские какие, получается".

Напомним, что за свою карьеру, кроме киевского и брестского «Динамо», Милевский выступал также за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук», «Сплит», российский «Тосно», румынскую «Конкордию» и венгерскую «Кишварду». В составе сборной Украины форвард провел 50 матчей и забил 8 мячей. Нападающий — трехкратный чемпион и обладатель Суперкубка Украины, четырехкратный победитель Кубка страны. Также Артем — чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси, вице-чемпион Европы среди молодежных команд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Милевский переболел коронавирусом.

Фото Instagram

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