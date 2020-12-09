Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 9 декабря, по итогам последнего игрового дня групповой стадии Лиги чемпионов стали известны все 16 участников 1/8 финала. Борьбу за трофей продолжат по четыре представителя Испании и Германии, по три клуба из Англии и Италии, а также по одной команде из Франции и Португалии.

При жеребьевке, намеченной на понедельник, 14 декабря (в 13:00), клубы, занявшие в квартетах первые места, будут «сеяными» и ответные матчи проведут на своем поле. Отметим, что на стадии 1/8 финала ЛЧ друг с другом не могут сыграть команды из одной группы, а также из одной страны.

«Сеяные»: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Боруссия» Д., «Ювентус» и «ПСЖ».

«Несеяные»: «Атлетико», «Боруссия» М., «Порту», «Аталанта», «Севилья», «Лацио», «Барселона» и «Лейпциг».

Первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов намечены на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.

Напомним, что в Лиге Европы Украину представят киевское «Динамо», которое при жеребьевке пар 1/16 финала (14 декабря в 14:00) будет «несеяным» и ответную встречу проведет на поле соперника, а также выстоявший в Милане донецкий «Шахтер», получивший статус «сеяного» (матчи запланированы на 18 и 25 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» был прерван из-за расистского скандала.

Фото uefa.com

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