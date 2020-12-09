Хватал девушку за грудь: российский новичок Формулы-1 угодил в скандал с видео

Российский гонщик Никита Мазепин, ставший в начале декабря пилотом американской команды Формулы-1 «Хаас» (в следующем сезоне он будет напарником сына Михаэля Шумахера — Мика Шумахера), влип в скандал с видео.

21-летний сын миллиардера, владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина выложил в сториз своего аккаунта в Instagram видео, на котором он пристает к девушке в машине, хватая ее за грудь. Попутчица в ответ показывает ему средний палец и пытается защититься. Вскоре видео было удалено из Instagram Мазепина, но оно уже успело разлететься по сети.

После публикации этого ролика болельщики Формулы-1 создали петицию с призывом лишить Никиту Мазепина места в «королевских гонках», а его новая команда выступила с заявлением.

«Команда „Хаас“ не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет», — говорится в заявлении американской конюшни в Twitter.

Российский гонщик с отцом-миллиардером

«Хотел бы извиниться за свои недавние действия — как в плане своего неподобающего поведения, так и по факту попадания этого в соцсети. Я сожалею, что кого-то обидел и поставил в неловкое положение команду „Хаас“. Я должен соответствовать высоким стандартам пилота Формулы-1 и я признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, что извлеку уроки из этого», — написал Никита Мазепин в Twitter.

Отреагировала на скандал и девушка по имени Андреа, ставшая участницей скандального видео с российским пилотом. Модель утверждает, что ролик был всего лишь шуткой и не предназначался для широкой аудитории.

«Привет, ребята. Я хочу, чтобы вы знали, мы с Никитой являемся хорошими друзьями уже очень долгое время. Все, что записано на этом видео, не было всерьез. Мы доверяем друг другу. И все это было глупым способом позабавиться. Я разместила данное видео в его сториз как внутреннюю шутку. Мне жаль. Могу дать вам слово, что он очень хороший человек и никогда бы не сделал ничего, чтобы могло причинить мне боль или унизить меня», — написала Андреа в Instagram.

Та самая девушка Андреа из скандального видео

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пилот команды «Хаас» Роман Грожан едва не сгорел в болиде Формулы-1.

Фото Instagram

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