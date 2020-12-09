Новак Джокович стал соседом Путина

Лучший теннисист мира Новак Джокович, которого в сентябре дисквалифицировали на US Open за удар мячом судьи, расширил свою империю недвижимости, став владельцем виллы в Марбелье.

По данным испанских СМИ, за особняк площадью 1000 квадратных метров с бассейном, огромным тренажерным залом и, понятное дело, теннисным кортом он заплатил 10 млн евро. А еще в новом жилище Новака — девять спален, восемь ванных комнат, игровая комната, впечатляющая гостиная, красивый сад с видом на море. Словом, полный фарш.

Еще раньше легенда тенниса потратил на роскошную недвижимость в самых разных уголках мира около 30 миллионов евро. Джоковичу принадлежат роскошные апартаменты в Монте-Карло, Нью-Йорке, Майами, Белграде, в Черногории (там, в частности, стоит шикарная яхта Джоковича «Диана»), а также на берегу озера Павловац. Теперь вот появилась «хатынка» в Марбелье.

Так уже совпало, что дом знаменитого сербского теннисиста расположен в роскошной части испанского курорта, поэтому его соседи одни из самых влиятельных людей на планете — Криштиану Роналду, Владимир Путин, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд, а также актеры Антонио Бандерас, Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Дольф Лундгрен, Хью Грант. А еще — Хулио Иглесиас, красавица Ева Лонгория, а также легендарный футбольный тренер Фабио Капелло и звезда ​UFC Конор Макгрегор.

По информации издания kurir.rs, дворец Путина, который обошелся российскому президенту в 15 млн евро, самый большой в этом районе. В особняке площадью 4000 квадратных метров — два бассейна, большой сад и фонтанами, а также собственный кинотеатр, спа, 10 ванных комнат и захватывающие виды, достигающие Гибралтара и Северной Африки. Также есть своя вертолетная площадка и гараж на 10 машин.

Поместье Путина в Марбелье с высоты птичьего полета

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Новак Джокович заразился коронавирусом.

Фото kurir. rs, Instagram

254

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter