Триумф «Реала» и гол Салаха на 55-й секунде: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

В среду, 9 декабря, на футбольных полях Европы финишировал групповой турнир Лиги чемпионов. В частности, в Париже был доигран матч, прерванный накануне из-за расистского скандала.

И, конечно, наступила развязка в самой запутанной группе В, где до последнего дня все четыре клуба претендовали на выход в ЛЧ. Лишним оказался миланский «Интер». А вот «Шахтер», хоть и прекратил выступления в Лиге чемпионов, но все же сумел зацепиться за третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы. В таком квартете это дорогого стоит.

Группа В

«Интер» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 0:0.

«Реал» (Испания) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) — 2:0 (Бензема, 9, 32).

Француз Карим Бензема, «дубль» которого принес «Реалу» путевку в плей-офф Лиги чемпионов, провел 527-й матч в футболке Королевского клуба. По этому показателю он сравнялся с Роберто Карлосом и теперь делит с бразильцем первое место в истории «Реала» по числу матчей среди легионеров во всех турнирах.

Итоговое положение команд: 1. «Реал» — 10 очков; 2. «Боруссия» М. — 8; 3. «Шахтер» — 8; 4. «Интер» — 6.

Группа Н

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 5:1 (Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42, с пенальти, 62 — Мехмет Топал, 57).

На арену «Парк де Пренс» соперников вывели не оскандалившиеся накануне румынские судьи во главе с Овидиу Хацеганом, а интернациональная бригада служителей Фемиды — голландец Дэнни Маккели, его соотечественник Марио Дикс, а также поляк Марцин Бонек (резервный рефери — Бартош Франковски из Польши). К тому же УЕФА отменил красную карточку помощнику наставника «Башакшехира» Пьеру Вебо, и камерунец занял место на тренерской скамье.

Напомним, вкратце суть скандала, разразившегося накануне. На 14-й минуте матча арбитр Хацеган среагировал на конфликт за пределами поля. Ассистент команды гостей Вебо спорил с резервным рефери Колцеску. Хацеган уточнил, кому конкретно нужно показать красную карточку. Резервный показал на Вебо, предположительно сказав: «Вот этот черный парень». Камерунца удалили, но он вскипел, рванув к четвертому судье со словами: «Почему ты назвал меня negro?»

Позже в конфликт ввязались футболисты, через несколько минут игроки обеих команд покинули поле, и в итоге матч был прерван. После консультаций УЕФА принял решение доиграть матч на следующий день с другими судьями.

Кстати, 43-летний резервный рефери Колцеску, который, по сведениям румынских СМИ, 12 лет назад пытался покончить с собой, полностью отрицает обвинения в свой адрес: «Negru по-румынски означает „черный“. Я не расист».

Более того, как написал в Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу, сами судьи утверждают, что Вебо со 2-й минуты начал называть румынскую бригаду «цыганами», а слово negru якобы употребил не судья Колцеску, как предполагалось ранее, а другой член бригады арбитров Октавиан Совре. Словом, пусть теперь УЕФА разбирается…

Саму же встречу «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» возобновили с 14-й минуты. При этом команды и арбитры надели перед стартовым свистком перед специальные футболки, дружно встали на одно колено, а на самом стадионе «Парк де Пренс» был растянут баннер «Нет расизму». В итоге команда Томаса Тухеля благодаря уверенной победе финишировала в группе на первом месте, опередив «Лейпциг» по дополнительным показателям.

При этом бразилец Неймар оформил свой третий хет-трик в Лиге чемпионов. Больше «трюков со шляпой» в турнире только у Криштиану Роналду и Лионеля Месси (по восемь).

Итоговое положение команд: 1. «ПСЖ» — 12; 2. «Лейпциг» — 12; 3. «МЮ» — 9; 4. «Истанбул Башакшехир» — 3.

Группа А

«Бавария» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 2:0 (Зюле, 63, Шупо-Мотинг, 80).

«Зальцбург» (Австрия) — «Атлетико» (Испания) — 0:2 (Эрмосо, 39, Карраско, 86).

Итоговое положение команд: 1. «Бавария» — 16; 2. «Атлетико» — 9; 3. «Зальцбург» — 4; 4. «Локомотив» — 3.

Группа С

«Манчестер Сити» (Англия) — «Марсель» (Франция) — 3:0 (Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90).

«Олимпиакос» (Греция) — «Порту» (Португалия) — 0:2 (Отавио, 10, с пенальти, Урибе, 77). На 79-й минуте удален Семеду («Олимпиакос»).

Итоговое положение команд: 1. «Манчестер Сити» — 16; 2. «Порту» — 13; 3. «Олимпиакос» — 3; 4. «Марсель» — 3.

Группа D

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:1 (Шольц, 62, с пенальти — Салах, 1).

Египетский форвард Мохамед Салах, поразивший ворота датчан на 55-й секунде поединка, не только забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, но и с 22 мячами стал лучшим бомбардиром команды в истории турнира, превзойдя достижение Стивена Джеррарда.

«Аякс» (Нидерланды) — «Аталанта» (Италия) — 0:1 (Муриэль, 85). На 79-й минуте удален Гравенберг («Аякс»).

Команда из Бергамо с вернувшимся в строй после коронавируса Русланом Малиновским в запасе увезла победу из Амстердама и второй год подряд пробилась в плей-офф ЛЧ.

Итоговое положение команд: 1. «Ливерпуль» — 13; 2. «Аталанта» — 11; 3. «Аякс» — 7; 4. «Мидтьюлланд» — 2.

Напомним, что жеребьевка пар 1/8 финала ЛЧ состоится в понедельник 14 декабря, а сами матчи будут сыграны 16, 17, 23 и 24 февраля, а также 9, 10, 16 и 17 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» победило «Ференцварош» и пробилось в плей-офф Лиги Европы.

Фото uefa.com

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