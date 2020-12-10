Умер знаменитый обладатель «Золотого мяча»

Легендарный экс-футболист «Ювентуса» и сборной Италии, обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси, которого называли «человеком, заставившим Бразилию плакать», умер в ночь на четверг, 10 декабря, в 64 года от рака легких, сообщает Gazzetta dello Sport.

Знаменитый форвард вписал свое имя в историю футбола на чемпионате мира 1982 года в Испании, на котором Паоло не только завоевал золотую медаль, но и стал лучшим игроком и бомбардиром турнира (6 мячей). В матче за путевку в полуфинал он оформил хет-трик в ворота Бразилии (3:2), в ½ финала дважды забил Польше (2:0), а в решающем поединке ЧМ-1982 один раз «расписался» в «рамке» Германии (3:1). В том же году Росси вручили «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы.

На ЧМ-1982 хет-трик Росси «похоронил» сборную Бразилии

А ведь всего за месяц до начала ЧМ-1982 истек срок дисквалификации форварда за участие в махинациях, связанных с игрой на тотализаторе (иными словами, с договорными матчами). Причем в 1979 году в ту пору еще нападающий «Перуджи» не только заработал длительное отстранение от футбола, но и отсидел несколько месяцев в тюрьме.

За свою игровую карьеру форвард также представлял «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Милан» и «Верону». В составе «Юве» Росси, составлявший в команде ударное трио вместе с Мишелем Платини и Збигневом Бонеком, дважды становился чемпионом Италии, побеждал в Кубке страны, а также выигрывал Кубок кубков и Кубок европейских чемпионов. В 48 поединках за сборную Италии Паоло Росси забил 20 мячей. Итальянец входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer.

У знаменитого футболиста, который последние годы работал экспертом на телевидении, остались жена Федерика, а также трое детей — София Елена, Мария Виттория и Алессандро.

Паоло с женой Федерикой

Паоло Росси скончался вслед за Диего Марадоной (фото 2005 года)

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Фото Getty Images

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