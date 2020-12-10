Джошуа — Пулев: где смотреть бой за четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе

В субботу, 12 декабря, в присутствии около одной тысячи болельщиков на 12-тысячной «Уэмбли Арене» в Лондоне состоится бой за четыре пояса в супертяжелом весе между чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO 31-летним британцем Энтони Джошуа (23 победы, 21 из — них нокаутом, 1 поражение) и обязательным претендентом по линии IBF 31-летним болгарином Кубратом Пулевым (28 побед, 14 — из них нокаутом, 1 поражение).

Кстати, поединок между Джошуа и Пулевым должен был состояться еще в октябре 2017 года на футбольном стадионе в Кардиффе (ожидалось, что бой посетят 70 тысяч фанатов, а первые 60 тысяч билетов были проданы уже на следующий день после старта продажи), но все планы разрушила травма плеча болгарина. А в июне 2020-го дуэль британца и болгарина на домашней арене «Тоттенхэма» не состоялась из-за пандемии коронавируса в мире.

Напомним, что оба боксера в своей профессиональной карьере потерпели лишь по одному поражению: Джошуа в прошлом году уступил мексиканцу Энди Руису, а Пулев в 2014-м был бит украинцем Владимиром Кличко.

Кстати, именно против Руиса британец провел свой последний бой в декабре прошлого года, отомстив мексиканцу в матче-реванше за июньское поражение. Что же касается болгарина, то в ноябре 2019-го он решением судей победил американца Райделла Букела.

Букмекеры в предстоящей дуэли, стоимость билетов на которую — от 100 до 1000 фунтов стерлингов (от 130 до 1300 долларов), отдают предпочтение более молодому британцу. В частности, контора William Hill ставки на победу Джошуа принимает с коэффициентом 1,12, на ничью — 29,00, на выигрыш Пулева — 7,00.

В прямом трансляции поединок Джошуа — Пулев (примерно в 23:30 по киевскому времени) покажут две стриминговые платформы — Sky Sports и DAZN. К сожалению, в украинском эфире бой транслироваться не будет.

Кстати, именно Энтони Джошуа может в 2021 году стать соперником украинца Александра Усика, который в ноябре победил другого британца Дерека Чисору. Хотя, скорее всего, Джошуа сначала сразиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, кстати, уже заявившим, что не будет присутствовать на субботнем поединке на «Уэмбли Арене».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названо условие для проведения боя Джошуа — Усик.

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