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Спорт

Засчитали: футболист-акробат забил фантастический гол руками

13:05 10 декабря 2020
Надер Мохаммади

В поединке элитного дивизиона чемпионата Ирана по футболу между командами «Гол Гохар» и «Пайкан» (1:2) был забит очень необычный гол. Футболист поразил ворота соперника после… вбрасывания аута. Понятное дело, руками.

На 7-й минуте встречи 23-летний защитник гостей при счете 1:0 в пользу своей команды, вводя мяч в игру из-за боковой линии, разбежался, совершил кувырок и запустил мяч в сторону ворот соперника. К удивлению участников поединка, мяч, пролетев метров 25, оказался в сетке ворот. Понятное дело, что засчитывать гол после вбрасывания аута арбитр не имел права. Только вот по пути в ворота мяча коснулся голкипер хозяев поля, и взятие ворот на 100 процентов легитимное.

Отметим, что герой матча Моххамади давно известен у себя на родине акробатическими вводами мяча с аута. Правда, такой невероятный гол он забил впервые. По иронии судьбы, несколько месяцев назад Надер открыл свой бомбардирский реестр в профессиональной карьере именно в матче с… ФК «Гол Гохар».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист в акробатическом прыжке забил победный мяч в чемпионате Беларуси.

Фото soha. vn

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