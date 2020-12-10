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Спорт

«Динамо» и «Шахтер» узнали возможных соперников в плей-офф Лиги Европы

0:05 11 декабря 2020
Трофей Лиги Европы

В четверг, 10 декабря, завершился групповой турнир Лиги Европы, по итогам которого определись 24 команды (плюс восемь представителей Лиги чемпионов), которые пробились в 1/16 финала.

Перед намеченной на понедельник, 14 декабря, жеребьевкой (начало — в 14:00), в которой Украину представят выбывшие из Лиги чемпионов киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», 32 клуба разделены на «сеяных» и «несеяных». Отметим, что команда Луиша Каштру попала в число «сеяных» (12 победителей квартетов ЛЕ и четыре лучшие команды из занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов), а подопечные Мирчи Луческу — в число «несеяных». Как известно, на этой стадии турнира в одной паре не сыграют команды, выступавшие в одной группе Лиги Европы, а также клубы из одной страны (плюс «Шахтеру» точно не достанется российский «Краснодар»).

«Сеяные»: «Шахтер», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Аякс», «Рома», «Арсенал», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ «Эйндховен», «Наполи», «Лестер», «Милан», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Динамо» (Загреб), «Хоффенхайм».

«Несеяные»: «Динамо» (Киев), «Краснодар», «Олимпиакос», «Зальцбург», «Янг Бойз», «Мольде», «Славия», «Бенфика», «Гранада», «Реал Сосьедад», «Брага», «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Антверпен», «Вольфсбергер», «Црвена Звезда».

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 18 и 25 февраля. «Динамо» первый поединок проведет дома, «Шахтер» — в гостях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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