Ничьей «Шахтера» радовались, как дети: футболисты «Боруссии» досматривали матч украинцев на планшете

«Боруссия» из Менхенгладбаха, несмотря на поражение в последнем туре на поле «Реала» (0:2), пробилась таки в 1/8 финала Лиги чемпионов, благодаря чему клубная касса немцев пополнится еще на 9,5 млн евро.

Только вот о своем счастье подопечные Марко Розе узнали отнюдь не сразу после финального свистка на стадионе имени Альфредо ди Стефано. Дело в том, что, когда матч в пригороде Мадрида уже завершился, еще продолжался другой поединок в группе — «Интер» — «Шахтер», в котором немцев устраивала только ничья.

Футболисты «Боруссии» всей командой на нервах досматривали трансляцию из Милана на планшете. Прямо возле скамейки запасных. И когда поединок в Италии закончился — 0:0, немцы дали волю эмоциям. По иронии судьбы, тот самый «Шахтер», который по сути подарил немцам путевку в плей-офф, они раньше разгромили по сумме двух встреч с неприличным счетом 10:0. Постыдились бы…

Кстати, парни из Менхенгладбаха продолжали сходить с ума от счастья и в раздевалке. Шутка ли! Впервые в истории клуба пробились в плей-офф турнира.

Добавим, что своего следующего соперника в Лиге чемпионов «Боруссия» узнает по итогам жеребьевки в Ньоне 14 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото ФК «Боруссия» (Менхенгладбах)

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