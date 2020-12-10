Юрген Клопп попал в неловкую ситуацию: пришлось извиняться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером 2020 года по версии ESPN. Казалось, принимай поздравления и почивай на лаврах: целых 30 лет никто до тебя не мог сделать «Ливерпуль» чемпионом Англии. Только вот немецкий специалист, опередивший в опросе Ханси Флика («Бавария»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Юлиана Нагельсманна («Лейпциг»), считает свою награду… незаслуженной.

«Я заслуживаю этого больше, чем Ханси Флик? Нет, — цитирует Юргена Клоппа издание Express. — Что могу сказать… Я не участвовал в голосовании! Я выиграл награду от ФИФА в прошлом году. Наверняка благодаря победе в Лиге чемпионов.

Я не верю в эти индивидуальные награды для тренеров. Вот когда начнут награждать весь тренерский штаб, в моем случае это шесть человек, тогда я буду первым, кто организует вечеринку.

Пока я получаю эти награды в одиночку, меня они не очень интересуют, если честно, но в любом случае большое спасибо тем, кто голосовал за меня. И извините, Ханси (Ханс Дитер Флик, выигравший в 2020-м с «Баварией» чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. — Авт.), вы, вероятно, должны были победить".

По иронии судьбы, и Клопп, и Флик номинированы ФИФА на звание лучшего тренера мужских команд в этом году. Обладатель премии The Best FIFA Football Awards будет объявлен 17 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США нашелся пес-двойник Юргена Клоппа.

Фото ФК «Ливерпуль»

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