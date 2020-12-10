Где смотреть онлайн «Динамо» – «Колос»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 11 декабря, матчем в Киеве между «Олимпиком» и «Львовом» начнется игровая программа 13-го тура, заключительного в осенней части чемпионата Украины по футболу.

На следующий день, 12 декабря, «Динамо» после победы над «Ференцварошем» в группе Лиги чемпионов (1:0) и выхода в плей-офф Лиги Европы примет на клубной арене имени Валерия Лобановского коваливский «Колос». Полтавская «Ворскла», забуксовавшая в последних турах, попробует после двух подряд поражений обыграть на домашней арене «Минай», а львовский «Рух» в противостоянии с «Днепром-1» наверняка приложит максимум усилий, чтобы одержать первую в истории победу в элитном дивизионе.

Завершится же тур в воскресенье, 13 декабря. Самый «миролюбивый» клуб в нынешней премьер-лиги (8 ничьих в 12 матчах!) «Ингулец» из Петрово примет на своем поле пробившийся в плей-офф Лиги Европы донецкий «Шахтер». Черниговская «Десна» из-за сложных погодных условий в Чернигове и невозможности подготовить стадион имени Гагарина проведет домашний поединок против «Мариуполя» на столичном НСК «Олимпийский». «Александрия», в свою очередь, сыграет в райцентре Кировоградской области с «Зарей», и попробует сместить луганчан из топ-пятерки в таблице.

Чемпионат Украины. 13-й тур

11 декабря (пятница)

«Олимпик» — «Львов» 19:00 «Футбол 1»

12 декабря (суббота)

«Ворскла» — «Минай» 14:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Колос» 17:00 «2+2»

«Рух» — «Днепр-1» 19:30 «Футбол 2»

13 декабря (воскресенье)

«Ингулец» — «Шахтер» 14:00 «Футбол 1»

«Десна» — «Мариуполь» 17:00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Заря» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 29 очков (12 матчей);

2. «Шахтер» — 26 (12);

3. «Десна» — 20 (12);

4. «Ворскла» — 19 (12);

5. «Заря» — 17 (11);

6. «Колос» — 17 (12);

7. «Олимпик» — 16 (11);

8. «Александрия» — 16 (12);

9. «Мариуполь» — 16 (12);

10. «Ингулец» — 11 (12);

11. «Минай» — 9 (11);

12. «Днепр-1» — 8 (12);

13. «Львов» — 8 (11).

14. «Рух» — 6 (12).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 6 — Виктор Цыганков («Динамо»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский («Десна»), Анатолий Нуриев («Минай»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Александр Гладкий («Заря»), Младен Бартулович («Ингулец»), Артем Громов («Ворскла»), Евгений Селезнев («Колос»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала календарь отборочного турнира на ЧМ-2022.

Фото ФК «Динамо»

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