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Спорт

Суд оставил в силе 9-летний срок экс-звезде сборной Бразилии за групповое изнасилование

10:43 11 декабря 2020
Бразилец Робиньо

Экс-футболисту «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии 36-летнему Робиньо (полное имя — Робсон де Соуза) оставили в силе приговор, согласно которому спортсмен был признан виновным в групповом изнасиловании и получил девять лет тюрьмы.

Как сообщает издание ESPN, такое решение вынес суд Милана, не приняв ко вниманию доводы адвокатов бразильца. Правда, защитники футболиста по-прежнему надеются обжаловать приговор и намерены подать кассационную жалобу для повторного рассмотрения инцидента.

Отметим, что групповое изнасилование произошло еще в январе 2013-го, когда Робиньо и пятеро его приятелей, по данным обвинения, совершили насильственные действия над албанской девушкой, отмечавшей в ночном клубе свой день рождения. В ноябре 2017-го суд уже вынес обвинительный приговор, и пока адвокатам игрока не получается добиться оправдательного вердикта для своего подзащитного.

Добавим, что после того, как его признали виновным и присудили 9 лет тюрьмы, Робиньо выступал в Бразилии за «Атлетико-Минейро», а также в Турции за «Сивасспор» и «Башакшехир». В начале октября 2020-го футболист, становившийся чемпионом Бразилии, Испании, Италии, Китая и Турции, подписал контракт с «Сантосом», воспитанником которого является, но уже через четыре дня клуб приостановил действие соглашения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпиона мира и Европы испанца Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах.

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