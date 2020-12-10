«Заря» под проливным дождем проиграла в Португалии «Браге»: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 10 декабря, финишировал групповой турнир Лиги Европы. При этом поединок «Вильярреал» — «Карабах», который должна была судить украинская бригада во главе с Николаем Балакиным, был отменен из-за вспышки коронавируса в азербайджанском клубе. А вот остальные встречи игрового дня начинались с минуты молчания в память о знаменитом обладателе «Золотого мяча» Паоло Росси, который скончался в ночь на четверг в возрасте 64 лет.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Группа G

«Брага» (Португалия) — «Заря» (Украина) — 2:0

«Заря»: Шевченко, Цыганикс, Абу-Хана, Иванисеня, Фаворов (Поддубный, 87), Юрченко, Кочергин (Хомченовский, 87), Назарина, Громов (Гринь, 77), Гладкий (Перович. 77), Кабаев (Лунев, 77).

Голы: Абу-Хана (61, в свои ворота), Рикарду Орта (68).

О визите на стадион «Брага Мунисипал» в 2018 году у луганчан остались приятные воспоминания. Два с половиной года назад «Заря» на этой арене сыграла вничью — 2:2 (после домашних 1:1) и сенсационно выбила «Брагу» из Лиги Европы.

На сей раз команда команда Виктора Скрипника прилетела в Португалию без турнирной мотивации. Несмотря на победы в двух последних матчах (над АЕКом — 3:0 и «Лестером» — 1:0), «Заря» досрочно лишилась шансов занять одно из двух первых мест в группе и сражалась с подопечными Карлуша Карвальяла за престиж клуба и призовые от УЕФА.

В первом тайме полурезервный состав «Браги» хорошенько потрепал нервы много грешившей обороне гостей (у «Зари» отсутствовал «сломавшийся» уже в Португалии центральный защитник Вернидуб). Были попытки обострить игру и у украинцев, но опасный удар в дальний угол Кочергина из пределов штрафной — пожалуй, единственный реальный шанс «Зари» отличиться до перерыва.

Никуда не делась инертность обороны луганчан и во втором тайме, что вылилось в автогол на 61-й минуте Абу-Ханы (защитник сборной Израиля пытался выбить летевший в ворота мяч после удара Галено, но неудачно) и в точный удар на 68-й Рикарду Орты.

«Заря» завершила еврокубковый сезон с шестью набранными очками и на третьем месте в группе. Не провал, но и не достижение.

«Лестер» (Англия) — АЕК (Греция) — 2:0 (Дженгиз Юндер, 12, Барнс, 14).

Итоговое положение команд: 1. «Лестер» — 13; 2. «Брага» — 13; 3. «Заря» — 6; 4. АЕК — 3.

Группа А

ЦСКА (Болгария) — «Рома» (Италия) — 3:1 (Тьягу Родригеш, 5, Сове, 34, 55 — Миланезе, 22).

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клуж» (Румыния) — 2:1 (Нсаме, 90+3, с пенальти, Гаудино, 90+6 — Дебелюх, 84). На 90-й минуте удален Бэлгрэдян («Клуж»), на 90+5-й — Нсаме («ЯнгБойз») и на 90+8-й — Джокович («Клуж»).

Итоговое положение команд: 1. «Рома» — 13; 2. «Янг Бойз» — 10; 3. «Клуж» — 5; 4. ЦСКА — 5.

Группа В

«Дандолк» (Ирландия) — «Арсенал» (Англия) — 2:4 (Флорес, 22, Хор, 85 — Нкетиа, 12, Эльнени, 18, Уиллок, 67, Балоган, 80).

«Рапид» (Австрия) — «Мольде» (Норвегия) — 2:2 (Рицмайер, 43, Мелих Ибразимоглу, 90 — Эйкрем, 12, 46).

Итоговое положение команд: 1. «Арсенал» — 18; 2. «Мольде» — 10; 3. «Рапид» — 7; 4. «Дандолк» — 0.

Группа С

«Байер» (Германия) — «Славия» (Чехия) — 4:0 (Бейли, 8, 32, Дьяби, 59, Бельараби, 90+1).

«Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) — «Ницца» (Франция) — 1:0 (Хатуэль, 72).

Итоговое положение команд: 1. «Байер» — 15; 2. «Славия» — 12; 3. «Хапоэль» — 6; 4. «Ницца» — 3.

Группа D

«Стандард» (Бельгия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:2 (Раскин, 12, Тапсоба, 60 — Эвертон, 16, Пицци, 67, с пенальти).

«Лех» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2 (Иттен, 31, Хаджи, 72).

Итоговое положение команд: 1. «Рейнджерс» — 14; 2. «Бенфика» — 12; 3. «Стандард» — 4; 4. «Лех» — 3.

Группа E

ПАОК (Греция) — «Гранада» (Испания) — 0:0.

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — «Омония» (Кипр) — 4:0 (Мален, 36, Думфрис, 63, с пенальти, Пиру, 90+1, 90+3).

Итоговое положение команд: 1. ПСВ «Эйндховен» — 12; 2. «Гранада» — 11; 3. ПАОК — 6; 4. «Омония» — 4.

Группа F

«Риека» (Хорватия) — АЗ (Нидерланды) — 2:1 (Менало, 52, Томечак, 90+3 — Вейндал, 57). На 81-й минуте удален Карлссон (АЗ).

«Наполи» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 1:1 (Зелиньски, 35 — Виллиан Жозе, 90+2).

Итоговое положение команд: 1. «Наполи» — 11; 2. «Реал Сосьедад» — 9; 3. АЗ — 8; 4. «Риека» — 4.

Группа Н

«Спарта» (Чехия) — «Милан» (Италия) — 0:1 (Хауге, 23).

«Селтик» (Шотландия) — «Лилль» (Франция) — 3:2 (Жюльен, 22, Макгрегор, 28, с пенальти, Тернбулл, 75 — Иконе, 24, Веа, 71).

Итоговое положение команд: 1. «Милан» — 13; 2. «Лилль» — 11; 3. «Спарта» — 6; 4. «Селтик» — 4.

Группа I

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Сивасспор» (Турция) — 1:0 (Саборит, 67).

Положение команд: 1. «Вильярреал» — 13 (5); 2. «Маккаби» — 11 (6); 3. «Сивасспор» — 6 (6); 4. «Карабах» — 1 (5).

Группа J

«Тоттенхэм» (Англия) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:0 (Карлос Винисиус, 57, Ло Чельсо, 71).

«Лудогорец» (Болгария) — ЛАСК (Австрия) — 1:3 (Ману, 46 — Визингер, 56, Ренер, 62, с пенальти, Мадсен, 67).

Итоговое положение команд: 1. «Тоттенхэм» — 13; 2. «Антверпен» — 12; 3. ЛАСК — 10; 4. «Лудогорец» — 0.

Группа K

«Вольфсбергер» (Австрия) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 1:0 (Йовелич, 31).

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — ЦСКА (Россия) — 3:1 (Гвардиол, 28, Оршич, 41, Кастрати, 75 — Бистрович, 77).

Итоговое положение команд: 1. «Динамо» — 14; 2. «Вольфсбергер» — 10; 3. «Фейеноорд» — 5; 4. ЦСКА — 3.

Группа L

«Хоффенхайм» (Германия) — «Гент» (Бельгия) — 4:1 (Бейер, 21, 49, Сков, 26, Крамарич, 64 — Нуриу Фортуна, 81).

«Слован» (Чехия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:0.

Итоговое положение команд: 1. «Хоффенхайм» — 16; 2. «Црвена Звезда» — 11; 3. «Слован» — 7; 4. «Гент» — 0.

Добавим, что жеребьевка пар 1/16 финала Лиги Европы, в которую из Лиги чемпионов перебрались «Динамо» и «Шахтер», состоится в понедельник, 14 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Фото uefa.com



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